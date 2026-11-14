En China, un hombre compró un apartamento de dos habitaciones por 20 000 soums

Un hombre que vive en China compró un apartamento de dos habitaciones por solo 11 yuanes —aproximadamente 20 000 soums— en una subasta especial en línea organizada con motivo del «Día de los Solteros» (11.11).

El apartamento de 68,36 metros cuadrados se encuentra en la ciudad de Hegang, en la provincia de Heilongjiang, al noreste del país. Fue puesto a la venta en la plataforma Alibaba Auction. 1 677 personas se registraron para participar y se realizaron un total de 1 001 ofertas.

La subasta comenzó el 5 de noviembre. El precio inicial se fijó en 1 yuan y cada oferta posterior aumentaba en 0,01 yuanes. El precio máximo estaba limitado a 11 yuanes. El comprador que ofreció esta cantidad primero fue declarado ganador. La subasta duró solo 2 minutos y 20 segundos.

El valor de mercado del apartamento se estimó en unos 40 000 yuanes. Según el representante de la empresa organizadora, se trató de una campaña promocional por el «Día de los Solteros», y la plataforma cubrió la diferencia entre el valor real del apartamento y la suma pagada por el comprador. Es decir, no se trata de una venta judicial ni de una subasta inmobiliaria convencional.

El comprador, proveniente del este de China, no planea mudarse a Hegang. Quiere utilizar el apartamento como lugar de descanso durante sus viajes de invierno.

Sin embargo, la casa no le costará al comprador solo 11 yuanes. Para registrar el derecho de propiedad, debe pagar un impuesto adicional de aproximadamente 2 000 yuanes. Por lo tanto, el costo final del apartamento será significativamente mayor que la suma indicada en el título.