La NASA busca nuevos astronautas para misiones a la Luna y Marte
La NASA ha comenzado a seleccionar nuevos candidatos a astronautas que participarán en vuelos a la Luna, operaciones en su superficie y la preparación de futuras misiones a Marte. Los seleccionados podrán participar en las próximas misiones del programa Artemis y contribuir a establecer una presencia humana a largo plazo en la Luna.
Según la NASA, los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses y poseer un máster en una de las disciplinas STEM de una institución educativa acreditada. Esto incluye campos como la ingeniería, la biología, la física y la informática.
Sin embargo, se aceptan algunas cualificaciones alternativas en lugar del máster. Por ejemplo, haber cursado al menos dos años de doctorado en un campo técnico relevante, poseer un título médico específico o haber completado una escuela de pilotos de prueba reconocida puede cumplir con los requisitos.
Los candidatos también deben contar con al menos tres años de experiencia profesional en su especialidad tras obtener su título. Para los pilotos se requieren horas de vuelo específicas, y para los médicos, en algunos casos, se considera la experiencia de residencia.
Además, los candidatos deben superar el examen médico de la NASA para vuelos espaciales de larga duración y poseer habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.
Las solicitudes se aceptarán hasta el 3 de diciembre de 2026 a las 23:59, hora del este de EE. UU. La NASA planea seleccionar a los nuevos candidatos a finales de 2027.
La agencia destaca que la nueva generación de astronautas podrá trabajar en la superficie lunar, asegurar una presencia humana permanente y desarrollar la experiencia y tecnologías necesarias para vuelos tripulados a Marte.
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