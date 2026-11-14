La NASA busca nuevos astronautas para misiones a la Luna y Marte

La NASA ha comenzado a seleccionar nuevos candidatos a astronautas que participarán en vuelos a la Luna, operaciones en su superficie y la preparación de futuras misiones a Marte. Los seleccionados podrán participar en las próximas misiones del programa Artemis y contribuir a establecer una presencia humana a largo plazo en la Luna.

Según la NASA, los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses y poseer un máster en una de las disciplinas STEM de una institución educativa acreditada. Esto incluye campos como la ingeniería, la biología, la física y la informática.

Sin embargo, se aceptan algunas cualificaciones alternativas en lugar del máster. Por ejemplo, haber cursado al menos dos años de doctorado en un campo técnico relevante, poseer un título médico específico o haber completado una escuela de pilotos de prueba reconocida puede cumplir con los requisitos.