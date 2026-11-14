Un artista chino sorprende a todos con una estatua de 7 metros del Rey Mono hecha de ramas secas

Un artista chino ha captado la atención de los usuarios de internet al crear una enorme estatua de 7 metros de altura a partir de simples ramas de árboles secas. Ha representado al legendario personaje, el Rey Mono Sun Wukong, con un estilo único.

Según la agencia Xinhua, Fan Lijie, residente de la provincia de Shandong, dedicó más de dos meses a crear esta inusual obra de arte. El artista seleccionó miles de ramas secas una por una y las unió a mano para formar la estatua gigante.

Otro aspecto notable de la obra es que no utilizó ningún dibujo o modelo previo. Cada parte de la estatua fue moldeada basándose en la imaginación y la habilidad del artista.

Generalmente retratado como un personaje guerrero y feroz, Sun Wukong aparece esta vez bajo una luz totalmente diferente. En la estatua, se le representa tranquilo, sereno y sumido en una profunda reflexión.

El autor destaca que esta imagen simboliza cómo una persona, tras superar diversas pruebas en la vida, finalmente alcanza la paz interior.

La inusual estatua se hizo rápidamente popular en las redes sociales. Entre quienes desean verla con sus propios ojos, hay incluso visitantes que llegan desde otras ciudades.