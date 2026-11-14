Un bebé palestino de 10 meses muere de frío en una tienda de campaña en Gaza

En la ciudad de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, un bebé palestino de 10 meses llamado Kenan al-Raqiq falleció a causa del intenso frío. La tragedia ocurrió en la tienda de campaña donde vivía la familia.

El padre del bebé, Ahmad al-Raqiq, relató que al despertar por la mañana notó que el estado de su hijo había empeorado. Al ver que la piel del niño se había puesto azul, el padre lo llevó de urgencia al hospital Nasser. Sin embargo, los médicos confirmaron que el bebé ya había fallecido.

« Al despertar, vi que su piel estaba azul. Inmediatamente lo llevé al hospital Nasser. Pero ya había muerto de hipotermia, es decir, por un descenso peligroso de la temperatura corporal », explica Ahmad al-Raqiq.

La hipotermia es una disminución drástica de la temperatura corporal debido a una exposición prolongada al frío. Los bebés y los niños pequeños son especialmente vulnerables a esta condición.