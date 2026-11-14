Escándalo en una escuela: un video grabado en secreto por una alumna provoca la caída de un profesor

Un incidente que causó gran conmoción ocurrió en una escuela de Tiflis, la capital de Georgia. Un profesor y jefe de estudios de 76 años fue detenido bajo sospecha de cometer actos ilegales contra una alumna menor de edad.

Detalles del caso penal y la investigación

Las fuerzas del orden han iniciado una investigación oficial sobre este caso bajo el artículo 141 del Código Penal (actos obscenos contra una persona menor de 16 años sin uso de fuerza).

La investigación se inició tras la denuncia de una alumna de octavo grado. Según información preliminar, la estudiante, con ayuda de una amiga, grabó el proceso, conservando una prueba clave antes de informar a las autoridades.

Parámetros del incidente Información Lugar Tiflis, Georgia Sospechoso Profesor y jefe de estudios de 76 años Antigüedad 55 años de trayectoria en la escuela Artículo legal Artículo 141 del Código Penal

Indignación y shock en el equipo pedagógico

Según informa el canal local Pirveli , esta noticia ha sido un verdadero shock para todo el personal escolar y los docentes. Las opiniones en el colectivo están divididas:

Una parte de los profesores afirma no creer en las acusaciones, alegando que la alumna difamó deliberadamente al jefe de estudios.

Otro grupo de empleados prefiere no hacer comentarios por el momento.

Las autoridades oficiales se abstienen de dar más detalles para proteger los datos personales de la menor y garantizar el secreto de la investigación. Las diligencias continúan.

¿Qué medidas estrictas cree que deberían tomarse en las escuelas para prevenir estos incidentes y garantizar la seguridad de los alumnos? ¡Deje su opinión en los comentarios!