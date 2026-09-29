En la India, los monos exigen comida a los humanos a cambio de sus pertenencias

En algunas regiones de la India, el comportamiento inusual de los monos está llamando la atención de los turistas. Los primates han adquirido el hábito de arrebatar teléfonos, gafas y otros objetos personales a las personas para devolverlos a cambio de comida.

Curiosamente, los monos no exigen el mismo «pago» por cualquier objeto. Según las observaciones, se apoderan de artículos más caros o que les resultan más interesantes, esperando a cambio una mayor cantidad de comida. En algunos lugares turísticos, estos incidentes son frecuentes entre los grupos de monos.

Los investigadores creen que este comportamiento no es casual. Los monos, al haber tenido un contacto cercano con los humanos durante mucho tiempo, probablemente han aprendido que pueden obtener comida robando objetos.

De esta manera, algunos monos han establecido su propio «sistema comercial»: primero toman el objeto y luego esperan el «pago» del propietario.