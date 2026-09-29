En la India, los monos exigen comida a los humanos a cambio de sus pertenencias

·4·Mundo
En la India, los monos exigen comida a los humanos a cambio de sus pertenencias

En algunas regiones de la India, el comportamiento inusual de los monos está llamando la atención de los turistas. Los primates han adquirido el hábito de arrebatar teléfonos, gafas y otros objetos personales a las personas para devolverlos a cambio de comida.

Curiosamente, los monos no exigen el mismo «pago» por cualquier objeto. Según las observaciones, se apoderan de artículos más caros o que les resultan más interesantes, esperando a cambio una mayor cantidad de comida. En algunos lugares turísticos, estos incidentes son frecuentes entre los grupos de monos.

Los investigadores creen que este comportamiento no es casual. Los monos, al haber tenido un contacto cercano con los humanos durante mucho tiempo, probablemente han aprendido que pueden obtener comida robando objetos.

De esta manera, algunos monos han establecido su propio «sistema comercial»: primero toman el objeto y luego esperan el «pago» del propietario.

Monos en la IndiaTurismo y monosComportamiento animalIntercambio animalIndia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¡Un video de un mono borracho durmiendo en la India sacude las redes!¡Un video de un mono borracho durmiendo en la India sacude las redes!27 septiembre 08:25Una jubilada kazaja multada por difundir rumores sobre su vecinaUna jubilada kazaja multada por difundir rumores sobre su vecinaHoy 15:38Un gato impidió que cuatro ladronas entraran a una casa durante 45 minutosUn gato impidió que cuatro ladronas entraran a una casa durante 45 minutosHoy 14:43Un diploma no es suficiente: escuelas chinas premian a los mejores estudiantes con carneUn diploma no es suficiente: escuelas chinas premian a los mejores estudiantes con carneHoy 11:57Un tribunal saudí condena a muerte a un ciudadano de Sri LankaUn tribunal saudí condena a muerte a un ciudadano de Sri LankaHoy 11:57En Nepal, un deslizamiento de tierra masivo hace colapsar parte de una montaña en un río (video)En Nepal, un deslizamiento de tierra masivo hace colapsar parte de una montaña en un río (video)Hoy 11:43
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo