«Daré 5 000 dólares a cada ciudadano»: Trump hace una promesa electoral increíble

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«Daré 5 000 dólares a cada ciudadano»: Trump hace una promesa electoral increíble

Ante las cruciales elecciones de mitad de mandato en el escenario político estadounidense, ¡Donald Trump ha hecho una declaración sin precedentes que ha dejado al mundo atónito! El líder de la Casa Blanca prometió entregar 5 000 dólares a cada ciudadano adulto del país si los republicanos obtienen la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Al mismo tiempo, criticó duramente a sus oponentes políticos, los demócratas, revelando que se preparan para iniciar un proceso de destitución (impeachment) en su contra si logran tomar el poder. Entonces, ¿qué hay detrás de esta sensacional propuesta de Trump y qué elección histórica espera a los estadounidenses?

El premio de 5 000 dólares y la acusación de «socialismo»

En su discurso, Donald Trump amplió drásticamente los límites de la lucha política:

  • Pago a cada ciudadano adulto: El presidente anunció que si los republicanos ganan las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado, entregará 5 000 dólares a cada ciudadano estadounidense adulto;

  • «El camino hacia el comunismo»: Trump acusó abiertamente a los demócratas de aspirar al comunismo y al socialismo, llamándolos «las peores personas que he visto»;

  • Amenaza de destitución: Advirtió que si los demócratas ganan estas elecciones, comenzarán inmediatamente a intentar destituirlo de su cargo presidencial;

  • Un camino difícil para los votantes: La población de EE. UU. se enfrenta a dos opciones claras: recibir 5 000 dólares o poner fin a la administración Trump.

Las sensacionales palabras de Trump

«Si los republicanos ganan las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado, daré 5 000 dólares a cada ciudadano estadounidense adulto. Ellos (los demócratas) se dirigen hacia el comunismo. Anhelan el socialismo. Las peores personas que he visto están en el poder. Si los demócratas ganan las elecciones de mitad de mandato, intentarán destituirme».

Esta contundente declaración demuestra cuán dramática e intransigente será la campaña electoral.

Elecciones de mitad de mandato en EE. UU. y la propuesta de Trump (Tabla)

Criterio / Evento

Detalles principales

Fecha de las elecciones

Martes, 3 de noviembre de 2026

Tipo de elección

Elecciones de mitad de mandato al Congreso de EE. UU. (midterm elections)

Promesa principal de Trump

A cada ciudadano adulto 5 000 dólares dar

Condición principal

Victoria republicana en la Cámara de Representantes y el Senado

Riesgo potencial

Inicio de un proceso de destitución contra Trump si ganan los demócratas

Se espera que esta batalla política del 3 de noviembre no solo decida el destino del Congreso de EE. UU., sino también el futuro de la administración Trump.

¿Cree que la promesa de Trump de repartir 5 000 dólares a cada ciudadano será suficiente para atraer a los votantes, o preferirán los estadounidenses sacarlo del escenario político?

Deje sus predicciones y opiniones en los comentarios a continuación y comparta esta sensacional declaración política de EE. UU. con sus amigos a través de ¡Telegram!

Donald TrumpElecciones de mitad de mandato 2026Premio de 5 000 dólaresDestituciónEstados Unidos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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