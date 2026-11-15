¿Por qué las nutrias marinas se toman de las patas al dormir?

Uno de los hábitos más curiosos de las nutrias marinas es tomarse de las patas mientras duermen en la superficie del agua. Aunque esta escena parece muy tierna, detrás hay una razón importante.

El hecho es que las nutrias se toman de las patas para no alejarse unas de otras debido a la corriente mientras descansan. De esta manera, intentan permanecer en el mismo lugar durante el sueño.

En algunos casos, las nutrias marinas también duermen enredadas en algas. Esto también ayuda a evitar que sean arrastradas por la corriente.

Estos animales tienen otra característica sorprendente. A diferencia de muchos otros mamíferos marinos, las nutrias no tienen una capa gruesa de grasa subcutánea. Por ello, dependen de su pelaje muy grueso y denso para mantener su cuerpo caliente en el agua fría.

Curiosamente, el pelaje de las nutrias marinas es considerado uno de los más densos del reino animal. Su pelaje cumple una función vital para mantener la temperatura corporal en el agua fría.

Por eso, el hecho de que las nutrias se tomen de las patas al dormir no es solo un hábito tierno, sino una de las adaptaciones fascinantes que les ayudan a sobrevivir en la naturaleza.