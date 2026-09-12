Fuga de petróleo en el Golfo de México: Estado de emergencia en un oleoducto de Pemex

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Fuga de petróleo en el Golfo de México: Estado de emergencia en un oleoducto de Pemex

Una emergencia ecológica mayor ha afectado al Golfo de México, una de las cuencas más cruciales y ecológicamente frágiles del Océano Atlántico. Según información oficial confirmada por el Ministerio de Ciencias de México y el Observatorio Permanente del Golfo de México, se observó una fuga repentina de petróleo en un oleoducto submarino perteneciente al gigante petrolero estatal Pemex. Tras este accidente, ocurrido a unos 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, el gobierno declaró inmediatamente un estado de alerta y rescate máximo. Buques patrulleros de la Armada, aviones y cientos de militares fueron desplegados en la zona del desastre.

¿Cuál es la extensión de la mancha de petróleo, existe una amenaza real para el ecosistema costero y cómo podría el frente frío esperado en los próximos días complicar la situación?

El accidente del 10 de septiembre y la ruptura del oleoducto de Pemex: ¿Cómo se detectó el incidente?

Los detalles del incidente de emergencia fueron revelados por instituciones científicas:

  • La alerta urgente del Observatorio: El 10 de septiembre, el Observatorio Permanente del Golfo de México registró un derrame de petróleo en las instalaciones marinas de Pemex, situadas a 46 millas náuticas de Ciudad del Carmen, y el organismo científico lo notificó oficialmente;

  • Accidente en el oleoducto submarino: Los expertosconfirmaron, tras exámenes preliminares, que los hidrocarburos se filtraban precisamente desde el oleoducto submarino hacia alta mar;

  • Control ambiental estricto: Todas las operaciones para detener la fuga, limpiar la superficie del agua y reparar el oleoducto dañado han sido puestas bajo el control total de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de México.

Movilización de la Armada: se activa el plan especial GRAME

El gobierno mexicano ha movilizado todos los recursos para evitar la propagación de la mancha de petróleo en alta mar:

  • Protocolo de emergencia «GRAME»: Desde el mismo día de la fuga, se activó el plan local del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME);

  • Buque patrullero ARM Guanajuato: El buque patrullero oceánico insignia de la Armada llegó al lugar de la catástrofe;

  • Alianza de fuerzas navales y aéreas: Se movilizaron 4 buques especializados adicionales, 2 aviones y helicópteros para el proceso de recolección de petróleo y la instalación de barreras;

  • 255 infantes de marina y militares: 255 efectivos militares fueron movilizados para las labores de recolección y aislamiento del petróleo en la superficie del mar.

¿Qué tan alto es el riesgo? El factor del frente frío y las previsiones ecológicas

Los expertos están calculando minuciosamente las corrientes marinas y la dirección del viento:

  • Riesgo bajo para la costa por ahora: Según los cálculos del Observatorio, la probabilidad de que la mancha de petróleo llegue a tierra firme o a zonas de reserva frágiles se estima actualmente en un nivel muy bajo;

  • Amenaza mayor en los próximos 10 días: Sin embargo, los científicos advierten que la llegada de un frente frío a la región podría cambiar radicalmente las condiciones climáticas y la dirección de las corrientes;

  • Riesgo de cambio de corriente: Bajo el efecto del viento y los ciclones, la mancha de petróleo podría desplazarse repentinamente hacia las costas o zonas pesqueras, por lo que se está duplicando el ritmo de instalación de barreras y recolección de petróleo.

El Golfo de México es uno de los centros de extracción petrolera más grandes del mundo, pero también un lugar de fauna marina única y turismo. Las acciones intensas de los militares e ingenieros buscan evitar que este accidente se convierta en una catástrofe ecológica mayor.

¿Cree usted que se deberían endurecer los requisitos de seguridad ambiental y las multas para las empresas globales de extracción petrolera en alta mar? Ante el frente frío y las tormentas, ¿podrán los militares contener totalmente la mancha de petróleo?

¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis del preocupante incidente en el Golfo de México con todos los amantes de la naturaleza!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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