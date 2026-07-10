¿Por qué un buzo le inyecta algo a una estrella de mar?

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¿Por qué un buzo le inyecta algo a una estrella de mar?

Muchas personas que ven videos de buzos inyectando a una estrella de mar piensan que la están curando. En realidad, la situación es completamente diferente.

Las estrellas de mar comunes desempeñan un papel importante en el ecosistema marino. Se alimentan de moluscos, erizos de mar y otros pequeños organismos, manteniendo su número en equilibrio natural. Curiosamente, las estrellas de mar no tienen cerebro ni sangre. El agua de mar circula por su cuerpo y sus funciones vitales son controladas por ganglios nerviosos.

Los expertos señalan otro aspecto importante: si te encuentras con una estrella de mar, se recomienda no tocarla con las manos. Al sacarla del agua, pierde la capacidad de respirar y puede sufrir daños en poco tiempo.

Sin embargo, el animal del video no es una estrella de mar común. Es una especie depredadora con espinas venenosas llamada «Corona de espinas» (Acanthaster planci). Esta estrella de mar se alimenta de arrecifes de coral. Si su población aumenta drásticamente, puede causar graves daños a los arrecifes en poco tiempo.

Por esta razón, los buzos utilizan un método especial para controlarlas. Inyectan una solución de vinagre específicamente en esta especie de estrella de mar.

Personas sostienen diferentes estrellas de mar en sus manos y bajo el agua.

La razón es sencilla: el vinagre mata rápidamente a la estrella de mar «Corona de espinas», pero apenas daña los arrecifes de coral circundantes u otras criaturas marinas. Además, este método se considera económico, relativamente seguro para el medio ambiente y eficaz en la práctica.

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