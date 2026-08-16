Un niño de 13 años descubre por accidente una criatura desconocida para la ciencia

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Un niño de 13 años descubre por accidente una criatura desconocida para la ciencia

En Japón, Ryoya Sugimoto, de 13 años, se encontró con una criatura desconocida para los científicos mientras realizaba una simple observación junto al mar. En aquel momento, el niño no sabía que aquel pequeño organismo sería reconocido más tarde oficialmente como una nueva especie.

El suceso ocurrió en 2018 en la bahía de Tanabe, en la prefectura japonesa de Wakayama. A Sugimoto le interesaban las criaturas marinas y, cerca de un muelle, vio varios organismos pequeños parecidos a medusas que flotaban en el agua. Sin embargo, no se parecían a ninguna de las medusas descritas en los libros que había leído hasta entonces.

Se llevó la extraña criatura a casa

Sugimoto se interesaba por las medusas desde niño. Cuando era pequeño, después de tocar una vela azul (Porpita porpita), empezó a investigar por su cuenta a qué especie pertenecía y leyó libros sobre medusas en la biblioteca local.

Por eso, los organismos que encontró en la bahía de Tanabe le parecieron muy extraños. Recogió varios ejemplares y decidió cuidarlos en casa.

A medida que los organismos crecían, su aspecto se volvía cada vez más interesante. A Sugimoto le llamó especialmente la atención que sus órganos reproductores tuvieran una forma retorcida muy particular. Supuso que aquel organismo podía ser diferente de las especies descritas en la literatura científica.

Contactó con un científico

Sugimoto no se limitó a sus propias observaciones. Se puso en contacto con Allen Collins, especialista en medusas y director del Laboratorio Nacional de Sistemática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Al principio, Collins no pensó que aquel organismo fuera necesariamente una especie nueva. Sin embargo, cuando los científicos pudieron estudiar los ejemplares conservados por Sugimoto, analizaron su estructura externa y sus características genéticas. Finalmente, determinaron que se trataba realmente de una nueva especie que nunca había sido descrita oficialmente.

No era una medusa común

Al nuevo organismo se le dio el Orchistoma integrale nombre científico. Se la llama «medusa integral» porque sus característicos órganos reproductores retorcidos recuerdan al símbolo matemático de la integral.

Curiosamente, los científicos no la consideran una «medusa verdadera» en sentido estricto dentro de la clasificación. O. integrale pertenece al grupo de los hidrozoos. Aunque están emparentados con las medusas verdaderas, los hidrozoos forman un grupo aparte.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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