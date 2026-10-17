En la India, a un adolescente de 16 años le creció un diente en el párpado

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En la India, a un adolescente de 16 años le creció un diente en el párpado

En la India, los médicos descubrieron un diente creciendo en la parte superior de la órbita ocular de un adolescente de 16 años. En este caso inusual, su párpado izquierdo se hinchó y, tras unos meses, dos objetos afilados similares a un diente atravesaron la piel. Así lo informó el diario Medical Daily.

Se supo que el adolescente acudió al hospital oftalmológico Aravind en la ciudad de Madurai. La hinchazón no causaba dolor, pero tras la aparición de objetos duros a través de la piel, los especialistas comenzaron a investigar la causa.

Se extrae un diente del párpado utilizando instrumentos quirúrgicos.

Inicialmente, los médicos vincularon esta condición con un tumor que podría contener tejidos como dientes o cabello, o con un cuerpo extraño alojado en el párpado. Sin embargo, una tomografía computarizada reveló que un diente estaba creciendo en la parte superior de la órbita.

Resultó que los dos objetos afilados que sobresalían de la piel no eran dientes separados, sino partes de un mismo diente. Los médicos lograron extraerlo con éxito.

La tomografía computarizada del cráneo muestra un cuerpo extraño y lesiones en la órbita ocular.

Un informe científico sobre el caso fue publicado en línea y posteriormente en la revista Ophthalmology. La doctora Megha Tanwar señaló que este es el primer y único caso registrado de crecimiento de un diente ectópico en la parte superior de la órbita ocular.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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