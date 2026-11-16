Político musulmán estadounidense bajo críticas por el hiyab de su esposa

Abdul El-Sayed, elegido al Senado por el estado de Michigan en EE. UU., enfrentó duras críticas de sectores de derecha tras publicar en redes sociales una foto junto a su esposa, Sarah Jukaku.

En la foto publicada el 10 de noviembre, el político aparece en su nueva oficina en Washington junto a su esposa, quien lleva puesto el hiyab. Según los informes, la imagen ha sido vista más de 7 millones de veces.

La imagen provocó el descontento de ciertos círculos conservadores. En particular, el director de una publicación de derecha, Eric Daugherty, calificó el hecho como «malo para Estados Unidos» y acusó a El-Sayed de querer implementar la ley islámica en el país.

Otros comentaristas de derecha también se opusieron al político, criticándolo con acusaciones relacionadas con el Islam y el terrorismo.

De esta manera, una simple foto familiar se convirtió en motivo de debates políticos y religiosos en las redes sociales.