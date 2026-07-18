Un hombre le arranca la nariz a su esposa de un mordisco en Turquía

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Un hombre le arranca la nariz a su esposa de un mordisco en Turquía

En la provincia turca de Manisa, una disputa familiar terminó con graves consecuencias. Un hombre, presuntamente bajo los efectos del alcohol, hirió a su esposa durante una discusión.

Según los informes, el hombre comenzó estrangulando a su esposa. Tras la resistencia de la mujer, él le mordió y le arrancó la nariz.

Los servicios de emergencia y bomberos llegaron al lugar. Lograron rescatar a la mujer a través del balcón y llevarla a un lugar seguro.

La víctima fue trasladada al hospital, donde los médicos realizaron una cirugía para reconstruirle la nariz.

Actualmente se ha iniciado un proceso penal contra el hombre. Las investigaciones continúan.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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