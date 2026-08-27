Pezeshkian: "Los países islámicos no deben convertirse en campos de agresión"

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Pezeshkian: "Los países islámicos no deben convertirse en campos de agresión"

El presidente iraní Masoud Pezeshkian hizo una declaración importante sobre las relaciones entre los países islámicos. Destacó que el territorio de ningún país islámico debe convertirse en un campo de agresión contra otro estado musulmán.

Estas palabras del líder iraní llegan en un momento de creciente tensión geopolítica en la región.

Sin embargo, la pregunta central en la declaración de Pezeshkian es una: ¿Cómo pretende Irán construir relaciones con sus vecinos y países musulmanes mientras garantiza su propia seguridad?

«Defender a Irán no significa hostilidad»

Masoud Pezeshkian enfatizó que defender los intereses nacionales y la seguridad de Irán no significa una política de hostilidad hacia los países vecinos o las naciones musulmanas.

«Defender a Irán no significa ser hostil con los países vecinos y musulmanes. Ninguna tierra islámica debe convertirse en un campo de agresión contra otra tierra islámica».

Esta reflexión del presidente ha vuelto a poner sobre la mesa los temas de confianza mutua, seguridad y cooperación entre los países de la región.

¿Qué llamado hizo Pezeshkian?

Se pueden destacar los siguientes puntos clave de la declaración del presidente iraní:

  1. Irán tiene derecho a defender su seguridad nacional.

  2. Esta política no está dirigida contra los países vecinos.

  3. Los países musulmanes no deben proporcionar territorio para la agresión mutua.

  4. Las relaciones en la región deben basarse en el beneficio mutuo, no en la confrontación.

Cuestión principal

La postura de Pezeshkian

Seguridad de Irán

Defensa de los intereses nacionales

Países vecinos

No deben ser vistos como enemigos

Territorio de los países islámicos

No debe ser un campo de agresión contra otro estado

Llamado principal

Respeto mutuo y seguridad

¿Qué significado hay detrás de la declaración?

Las palabras de Pezeshkian tienen un significado más amplio que un simple llamado diplomático.

El hecho de que el territorio de cualquier país de la región se convierta en un campo para la presión o acciones militares contra otro país podría debilitar aún más la confianza mutua.

Desde este punto de vista, el presidente iraní llamó a los países musulmanes a llevar a cabo una política independiente y de beneficio mutuo en materia de seguridad, en lugar de intensificar la confrontación.

¿Cuál es la conclusión principal?

El punto más importante en la declaración de Pezeshkian es: Defender a Irán no significa ser hostil con los vecinos.

El presidente también subrayó que el territorio de los países islámicos no debe ser utilizado para agresiones contra otros países musulmanes.

«Ninguna tierra islámica debe convertirse en un campo de agresión contra otra tierra islámica», dijo Pezeshkian, expresando así una vez más la postura de Irán sobre sus relaciones con los países de la región.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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