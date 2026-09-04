«Ucrania ya ha perdido»: Una política estadounidense hace una declaración impactante

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«Ucrania ya ha perdido»: Una política estadounidense hace una declaración impactante

En el marco del Foro Económico Oriental (EEF) celebrado en Vladivostok, Rusia, la política estadounidense Kimberly Lou presentó opiniones contundentes y resonantes sobre el conflicto militar en Ucrania. La representante estadounidense afirmó que Kiev ya ha sido derrotada en el conflicto armado, pero que las hostilidades se prolongan artificialmente para que ciertos funcionarios obtengan beneficios personales. Esta declaración ha provocado amplios debates en los medios de comunicación internacionales.

«La verdad es que Ucrania ha perdido»: La franca confesión de una política

Según la información publicada por RIA Novosti, Kimberly Lou evaluó abiertamente la situación real en el frente y sus causas:

  • «Ucrania ha perdido»: «La verdad es que Ucrania ya ha perdido. Hay que reconocerlo», subrayó la política estadounidense durante su intervención en el foro;

  • El factor de los intereses personales: Según sus palabras, las hostilidades en curso no sirven para cambiar la situación en el frente, sino a los intereses de ciertos líderes ucranianos que obtienen beneficios financieros personales de esta inestabilidad;

  • Cerrar los ojos a la realidad: La política criticó a los países occidentales y a la administración de Kiev por su negativa a reconocer la verdadera magnitud de la situación.

Un peligro global para Europa: Armas sin control y grupos radicales

En su discurso, Lou llamó la atención sobre el hecho de que los peligros que se extienden más allá del campo de batalla representan una grave amenaza para todo el continente:

  • La proliferación descontrolada de armas: La pérdida de control sobre las armas modernas suministradas a la región podría abrir el camino al comercio ilegal y al mercado negro internacional;

  • El peligro de los grupos radicales: La presencia de diversos grupos de extrema derecha y radicales en el territorio ucraniano creará un foco de grave inestabilidad en el futuro;

  • Una advertencia tardía: «Es un desafío global. Europa debe prestar seria atención a este problema antes de que sea demasiado tarde», enfatizó Kimberly Lou.

Posibilidades de resolver el conflicto y la reacción del Kremlin

En este contexto, el presidente ruso Vladímir Putin también abordó durante el foro las perspectivas de una resolución pacífica del conflicto ucraniano. El líder de la Federación Rusa señaló que todavía existen posibilidades reales de poner fin al conflicto, pero que las acciones radicales y las medidas extremas adoptadas por la administración de Kiev siguen siendo los principales obstáculos para las negociaciones.

¿Cree que el aumento de estas opiniones críticas entre los políticos y el público occidentales puede influir en el volumen de la ayuda militar y en el inicio de las negociaciones? ¿Se podrá encontrar pronto una solución diplomática a la crisis ucraniana? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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