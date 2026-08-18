Una cabra rara vendida por 1,8 millones de rupias en Rajanpur fue escoltada con gran pompa

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Una cabra rara vendida por 1,8 millones de rupias en Rajanpur fue escoltada con gran pompa

Se informó de que una cabra rara fue vendida por 1,8 millones de rupias en el distrito de Rajanpur, en Punyab, Pakistán. La cabra, de unos 15 kilogramos de peso, era de raza Shiri y su valor se explicó por su apariencia, su color particular y su linaje.

Curiosamente, el comprador llegó con una gran caravana de vehículos para llevarse la cabra. Durante la ceremonia de despedida, sonaron tambores, la gente bailó y se arrojó dinero. La cabra fue decorada especialmente y entregada a su nuevo dueño.

En la celebración, a los invitados se les ofreció qorma de carne de res y arroz dulce . Numerosos habitantes de la zona se reunieron para presenciar el acontecimiento.

Mientras que los 1,8 millones de rupias pagados por la cabra sorprendieron a algunos, otros lo explicaron por el interés en el ganado raro y de raza. Sin embargo, no fue posible confirmar de forma independiente este precio mediante datos oficiales del mercado ganadero.

Aun así, la inusual venta y la solemne ceremonia de despedida despertaron gran interés en Rajanpur.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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