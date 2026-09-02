Durante una reunión en Biskek, el presidente ruso Vladímir Putin y el primer ministro armenio Nikol Pashinyan discutieron la mayor contradicción en la política exterior de Ereván: la aspiración de ser miembro tanto de la Unión Europea (UE) como de la Unión Económica Euroasiática (UEE). En el encuentro, Vladímir Putin declaró que Moscú actuaría según la elección de Armenia y que, si Ereván realmente elegía el camino de la integración europea, Rusia reconsideraría fundamentalmente sus relaciones bilaterales.

Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había declarado abiertamente que un referéndum popular sería el único mecanismo legítimo para resolver la contradicción entre las obligaciones con la UEE y las aspiraciones hacia Europa. Sin embargo, durante las negociaciones en Biskek, Pashinyan hizo una confesión sin precedentes en la historia política armenia.

La maniobra para evitar el referéndum: ¿por qué se dio el paso hacia Europa?

Según la publicación armenia «Tribunal Público», Nikol Pashinyan subrayó que la ley aprobada por el parlamento del país en junio de 2026 sobre el inicio del proceso de adhesión a la UE no era la verdadera elección estratégica de Armenia.

Resulta que organizaciones públicas habían comenzado a recolectar 250 000 firmas para celebrar un referéndum nacional sobre este tema. El gobierno, para impedir el voto directo del pueblo y evitar este escenario, hizo aprobar la ley de urgencia a través del parlamento. Este paso, que debía ser decisivo para el destino del Estado, se utilizó como una simple maniobra táctica para bloquear la voluntad de la población. Pashinyan calificó la celebración de un referéndum como «prematura» antes de presentar una solicitud oficial a la UE y obtener el estatus de candidato, posponiéndolo por tiempo indefinido.

Según los analistas, esta confesión constituye una maniobra política abierta hacia tres partes a la vez:

Hacia Rusia: Se indicó que el referéndum popular exigido y considerado legítimo por Moscú fue bloqueado deliberadamente y que la integración europea es, en realidad, solo una solución de conveniencia;

Hacia la Unión Europea: A Bruselas, que asigna un paquete de inversión de 2 500 millones de euros a Ereván y lleva a cabo negociaciones sobre el régimen sin visados, se le mostró que estas leyes son solo una artimaña burocrática;

Hacia el pueblo armenio: Temiendo obtener una respuesta contraria a sus planes por parte del pueblo, el gobierno privó a los ciudadanos de su derecho al voto directo y se apoyó en la mayoría parlamentaria.

Enfriamiento de las relaciones con Moscú: cronología 2025–2026

Antes de la reunión en Biskek, los dirigentes armenios tomaron una serie de medidas calificadas como actos hostiles por el Kremlin:

26 de diciembre de 2025: Pashinyan declaró que la OTSC es «ineficaz» y anunció que reconsideraría su participación;

Febrero de 2026: En Kazajistán, Ereván, tras negarse a participar en los ejercicios de la OTSC, realizó simultáneamente ejercicios en cooperación con unidades militares de Grecia y Bulgaria, miembros de la OTAN;

Mayo de 2026: El presidente ucraniano Volodímir Zelenski pronunció un discurso en el parlamento armenio con acusaciones contra Rusia, y Ereván no presentó ninguna objeción diplomática;

Junio de 2026: El parlamento aprobó una ley sobre el inicio del proceso de adhesión a la UE;

Agosto de 2026: En una entrevista con medios occidentales, Pashinyan declaró que no tenía intención de volver a la OTSC en los próximos cinco años, deseando, por el contrario, que Armenia fuera excluida de la organización para facilitar sus relaciones con la OTAN.

Estrategia documental y negación verbal: dos realidades

En agosto de 2026, el gobierno armenio aprobó el programa de desarrollo socioeconómico para 2026–2031. Este documento oficial quinquenal define claramente la profundización de la asociación estratégica con la UE, la alineación completa de la legislación con las normas europeas en materia comercial y aduanera, la absorción de 2 500 millones de euros de inversiones europeas, así como la no reintegración en la OTSC para 2031.

Sin embargo, el paso a las normas europeas contradice en la práctica directamente los reglamentos de la UEE. La confesión de Pashinyan en Biskek, de que todas estas medidas son una táctica temporal para evitar el referéndum, dejó el programa oficial del gobierno políticamente vacío. Mientras que el documento oficial indica que la elección europea es inevitable y estratégica, el propio primer ministro la interpretó como una simple necesidad de las circunstancias.

Armenia permanece actualmente en un estado de grave incertidumbre política: aumenta el riesgo de que Moscú cancele los beneficios económicos en el marco de la UEE, no existe una base legítima clara para la integración en la UE, y la orientación estratégica interna del país ha sido anulada por declaraciones personales.

En su opinión, ¿estas dobles maniobras diplomáticas de Nikol Pashinyan entre Rusia y Occidente salvarán a Armenia de la crisis económica o, por el contrario, privarán al país de la confianza de ambas partes? ¡Deje sus análisis en los comentarios!