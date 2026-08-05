Por qué Telegram fue retirado temporalmente de la App Store

El popular mensajero Telegram fue retirado temporalmente de la App Store, lo que atrajo la atención de millones de usuarios y expertos de todo el mundo. Según ixbt.com, el fundador de la aplicación, Pavel Durov, declaró que el incidente no se debió a un error del sistema, sino a un ataque organizado deliberadamente por ciberdelincuentes. Ixbt.com lo informa.

Al parecer, los atacantes utilizaron un elaborado esquema para chantajear a los propietarios de canales y grupos públicos. En lugar de publicar nuevas entradas, editaban publicaciones antiguas para añadir discretamente contenido prohibido generado con AI. Como las publicaciones se habían publicado anteriormente, la mayoría de los participantes no lo notó y el sistema de denuncias tampoco actuó a tiempo.

¿Qué método utilizaron los chantajistas?

Según Pavel Durov, estas acciones son obra de chantajistas especializados en el «chantaje mediante retiradas». Los delincuentes exigían dinero a los propietarios de grandes canales públicos y amenazaban con publicar material prohibido y denunciarlo después a Apple. Si los propietarios se negaban a cumplir sus exigencias, intentaban conseguir que se bloqueara el canal o incluso que toda la aplicación fuera retirada temporalmente de la tienda.

Cuando el servicio de seguridad detectó la infracción, el equipo de Telegram eliminó de inmediato el contenido prohibido y bloqueó la cuenta del usuario infractor. Después, Apple restableció el mensajero y lo devolvió a la App Store.

Aspectos polémicos del enfoque de Apple

La dirección de Telegram destacó que utiliza ampliamente herramientas de moderación tanto automatizadas como manuales para combatir el contenido ilegal. Precisamente debido a estos estrictos mecanismos de protección, los individuos malintencionados se ven obligados a buscar métodos cada vez más complejos para eludir las defensas.

Al mismo tiempo, Pavel Durov criticó duramente las acciones de Apple. En su opinión, que el gigante tecnológico retirara primero la aplicación de la tienda y solo después contactara con los desarrolladores es una práctica peligrosa. Este enfoque también podría representar una amenaza para otras grandes plataformas que alojan contenido de los usuarios.

Por su parte, Apple también comentó la situación y confirmó que Telegram había sido retirado temporalmente tras detectar materiales que infringían las normas de la tienda. Una vez eliminado el contenido prohibido y bloqueado el usuario infractor, la aplicación volvió al catálogo unas horas después.