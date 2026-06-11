Nueva estafa detectada a través de canales falsos de Telegram sobre drones

·27·Tecnología
Nueva estafa detectada a través de canales falsos de Telegram sobre drones

Se ha detectado en Rusia un nuevo esquema de estafa de varias etapas que tiene como objetivo a los usuarios de Telegram. Según expertos en ciberseguridad, los delincuentes atraen a personas a través de canales falsos que advierten sobre ataques de drones para finalmente robarles su dinero. Así lo informa Ixbt.com informa .

El esquema comienza con la distribución de enlaces a canales de Telegram en chats vecinales, a menudo incluyendo la palabra "Radar" y el nombre de una ciudad. Gestionados por personas que se hacen pasar por "vecinos", estos canales imitan fuentes oficiales para ganar la confianza de los usuarios. Una vez que la persona entra al canal, es obligada a seguir una cadena de enlaces.

En la siguiente etapa, el usuario es redirigido a varios bots. Uno ofrece supuestamente la venta de coches confiscados, mientras que otro afirma ser un sistema de alerta especial que funciona incluso sin conexión. El objetivo principal es suscribir al usuario a bots diseñados para enviar futuros mensajes de phishing.

En la fase final, la víctima llega a un sitio web falso que imita el diseño del portal estatal "Rabota Rossii". Allí, se promete a personas sin experiencia un ingreso remoto de hasta 4000 rublos por hora y 300 000 rublos al mes. Para recibir el pago, se solicita contactar a un "gerente" a través de Telegram.

Durante la conversación, los estafadores exigen un pago bajo diversos pretextos. Como resultado, en lugar de recibir el dinero prometido, el usuario pierde sus propios fondos. Los expertos recomiendan evitar enlaces sospechosos y confiar únicamente en fuentes oficiales.

TelegramFraudeCiberseguridadPhishingTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Corea del Sur multa a Coupang con más de 400 millones de dólaresCorea del Sur multa a Coupang con más de 400 millones de dólaresHoy, 13:28SK Hynix construirá cuatro nuevas fábricas: la producción de memoria se triplicaráSK Hynix construirá cuatro nuevas fábricas: la producción de memoria se triplicaráHoy, 12:57Xiaomi presenta una cafetera portátil capaz de preparar hasta 400 tazasXiaomi presenta una cafetera portátil capaz de preparar hasta 400 tazasHoy, 12:53La NASA revela los complejos detalles de la misión Artemis IIILa NASA revela los complejos detalles de la misión Artemis IIIHoy, 12:25WhatsApp dejará de dar soporte a smartphones iPhone y Android antiguosWhatsApp dejará de dar soporte a smartphones iPhone y Android antiguosHoy, 11:57Anker Smart Charge Pro+: Cargador de 160 W con visualización del modelo de smartphoneAnker Smart Charge Pro+: Cargador de 160 W con visualización del modelo de smartphoneHoy, 11:54
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado