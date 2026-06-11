Nueva estafa detectada a través de canales falsos de Telegram sobre drones

Se ha detectado en Rusia un nuevo esquema de estafa de varias etapas que tiene como objetivo a los usuarios de Telegram. Según expertos en ciberseguridad, los delincuentes atraen a personas a través de canales falsos que advierten sobre ataques de drones para finalmente robarles su dinero. Así lo informa Ixbt.com informa .

El esquema comienza con la distribución de enlaces a canales de Telegram en chats vecinales, a menudo incluyendo la palabra "Radar" y el nombre de una ciudad. Gestionados por personas que se hacen pasar por "vecinos", estos canales imitan fuentes oficiales para ganar la confianza de los usuarios. Una vez que la persona entra al canal, es obligada a seguir una cadena de enlaces.

En la siguiente etapa, el usuario es redirigido a varios bots. Uno ofrece supuestamente la venta de coches confiscados, mientras que otro afirma ser un sistema de alerta especial que funciona incluso sin conexión. El objetivo principal es suscribir al usuario a bots diseñados para enviar futuros mensajes de phishing.

En la fase final, la víctima llega a un sitio web falso que imita el diseño del portal estatal "Rabota Rossii". Allí, se promete a personas sin experiencia un ingreso remoto de hasta 4000 rublos por hora y 300 000 rublos al mes. Para recibir el pago, se solicita contactar a un "gerente" a través de Telegram.

Durante la conversación, los estafadores exigen un pago bajo diversos pretextos. Como resultado, en lugar de recibir el dinero prometido, el usuario pierde sus propios fondos. Los expertos recomiendan evitar enlaces sospechosos y confiar únicamente en fuentes oficiales.