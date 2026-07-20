La situación en Oriente Medio se agrava: soldados muertos, declaración de Trump

El Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) informó de la muerte de otro soldado estadounidense durante el conflicto militar en curso con Irán. Tras este incidente, el número oficial de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra ha llegado a 17.

Zamin.uz Presenta los últimos detalles sobre la escalada de acciones militares en Oriente Medio, las bajas y los próximos pasos de Washington.

Incidente en el norte de Irak y búsquedas en Jordania

Según el CENTCOM, otro soldado estadounidense murió el 18 de julio en el norte de Irak. Falleció durante una operación de destrucción controlada de municiones sin explotar de un dron iraní derribado. Otro soldado resultó levemente herido en el incidente y está recibiendo la atención médica necesaria.

Además, continúan las labores de búsqueda en una base aérea estadounidense en Jordania:

Evento del 17 de julio: Como resultado de un ataque iraní, dos soldados estadounidenses murieron y otro fue reportado como desaparecido.

Restos encontrados: El mando informó que durante las labores de búsqueda en el lugar del incidente se encontraron restos humanos aún no identificados.

Hipótesis de los medios: The New York Times y The Wall Street Journal según fuentes de estas publicaciones, los restos encontrados pertenecen muy probablemente al soldado estadounidense desaparecido. Actualmente se están realizando trabajos de identificación.

Ataques devastadores: enfrentamiento entre EE. UU. e Irán

Las partes continúan atacando las posiciones del otro:

Ataque aéreo estadounidense: El 18 de julio, las Fuerzas Armadas de EE. UU. llevaron a cabo nuevos ataques aéreos en territorio iraní. El CENTCOM declaró que estos ataques tenían como objetivo castigar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) por la muerte de soldados estadounidenses en Jordania y limitar la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz.

Respuesta de Irán: En respuesta, Irán lanzó ataques con misiles contra dos bases militares estadounidenses ubicadas en Kuwait.

Donald Trump: «Irán no debe poseer armas nucleares»

El presidente estadounidense Donald Trump NewsNation en una entrevista telefónica con el canal, calificó la muerte de los soldados estadounidenses como un «evento trágico».

Reiteró una vez más la posición fundamental de Washington:

«Nunca permitiremos que Irán posea armas nucleares».

EE. UU. envía aviación de combate adicional a Oriente Medio

Debido a la creciente intensidad del conflicto, The Wall Street Journal y The New York Times según informes, Washington está enviando aviones militares adicionales a la región:

Base aérea / Ubicación Aviones de combate seleccionados Base aérea de Spangdahlem (Alemania) Aviones de combate F-16 Base aérea de RAF Lakenheath (Reino Unido) Aviones de combate F-35 Apoyo adicional Aviones especializados para reabastecimiento en vuelo

Los expertosopinan que este paso tiene como objetivo fortalecer aún más la presencia militar de Washington en la región y aumentar la presión geopolítica sobre Irán.