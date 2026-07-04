El gobierno indio exige un informe sobre el anonimato de Telegram y Signal

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El gobierno indio exige un informe sobre el anonimato de Telegram y Signal

El gobierno indio ha enviado una solicitud oficial a Telegram, uno de los mensajeros más populares del mundo, y a Signal, una plataforma especializada en privacidad. Las autoridades del país exigen explicaciones sobre cómo estos servicios garantizan la seguridad de las funciones que permiten a los usuarios comunicarse sin revelar su número de teléfono. La agencia Reuters informó basándose en sus fuentes dentro del gobierno. Ixbt.com informa .

Esta medida constituye un nuevo paso del gobierno indio para reforzar el control sobre las plataformas en línea. El mes pasado se examinó en el país la cuestión de un bloqueo temporal de Telegram, y ahora los reguladores están estudiando detalladamente las funciones específicas del servicio y su impacto en la ciberseguridad.

Anonimato y riesgo de fraude

Según los representantes del gobierno, la posibilidad de ocultar la identidad a través de nombres de usuario (username) podría abrir la puerta a diversos delitos. En particular, el Ministerio de Tecnología de la Información de la India teme que el anonimato provoque un aumento del fraude en línea, el phishing, los ataques bajo identidades falsas y las «detenciones digitales».

Por ello, se ha solicitado a Telegram y Signal que proporcionen información detallada sobre los mecanismos de protección implementados contra la suplantación de identidad (impersonation) y los abusos. Hasta ahora, ni el ministerio ni los representantes de los mensajeros han emitido una declaración oficial sobre esta solicitud.

Restricciones también para WhatsApp

El control no se limita a Telegram y Signal. Resulta que el gobierno indio también ha ordenado al mensajero WhatsApp que suspenda la introducción de una nueva función planificada para modificar los nombres de usuario. La empresa debe justificar la necesidad de esta función en un plazo de tres días, de lo contrario podrían aplicarse sanciones.

Para los usuarios uzbekos también, Telegram sigue siendo la principal herramienta de comunicación. Las decisiones tomadas en grandes mercados como la India podrían influir en el futuro en la política global de los mensajeros y en el funcionamiento de sus funciones. Aunque la función de ocultación del número es considerada por muchos usuarios como una parte importante de la privacidad, las autoridades la ven como una amenaza para la seguridad.

Cabe recordar que la India es uno de los países con más usuarios de Internet del mundo, y que las exigencias legislativas allí siempre representan un desafío importante para los gigantes tecnológicos. Por ahora, cómo responderán los mensajeros a estas exigencias manteniendo sus principios de privacidad sigue siendo una incógnita.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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