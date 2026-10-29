Un edificio en construcción se derrumba en Kenia y aplasta locales comerciales

En Nairobi, la capital de Kenia, un edificio en construcción se derrumbó repentinamente. Los escombros del edificio aplastaron locales comerciales situados en la planta baja. Se teme que haya personas atrapadas bajo los escombros.

Según los primeros informes, muchos residentes se encontraban en la oración del viernes en el momento del incidente. Se estima que la menor afluencia de personas en la zona durante ese momento pudo haber evitado un mayor número de víctimas.

Hasta el momento no se ha proporcionado información precisa sobre el número de heridos o fallecidos. El destino de las personas que podrían haber quedado atrapadas bajo los escombros sigue siendo desconocido.

Aún no hay detalles sobre las causas del incidente ni sobre qué fallos estructurales pudo haber tenido el edificio.