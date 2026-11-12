Un edificio de tres pisos se derrumba en Nueva York: Hay víctimas y heridos tras la tragedia

El 11 de noviembre de 2026, una gran tragedia ocurrió en el barrio de Flatbush, en el distrito de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Según informó CNN, el colapso repentino de un edificio de tres pisos dejó al menos 2 muertos y 17 personas con heridas de diversa gravedad.

Detalles y momento del incidente

Este desafortunado suceso ocurrió el 11 de noviembre alrededor de las 16:00, hora local, en un edificio construido en 1930 ubicado en el 1321 de Flatbush Ave. Se informó que la planta baja del edificio albergaba un local comercial, mientras que los pisos superiores contaban con cuatro apartamentos residenciales.

Como resultado del derrumbe, el edificio se desplomó sobre un terreno de construcción abierto adyacente. Además, debido a la tragedia, la pared lateral de un edificio residencial vecino de tres pisos también colapsó, dejando expuestas las habitaciones interiores.

Indicadores clave del incidente Detalles e información Fecha y lugar del suceso 11 de noviembre de 2026, Nueva York, Brooklyn (barrio de Flatbush) Número total de víctimas 19 personas (2 fallecidos, 4 en estado crítico) Categoría de las víctimas Entre ellos hay 7 niños y 1 bombero Antigüedad del edificio Edificio de tres pisos construido en 1930 Fuerzas desplegadas Más de 250 rescatistas y personal de emergencia (FDNY)

« Según el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), más de 250 rescatistas fueron desplegados en el lugar, y las labores de búsqueda para localizar a otras posibles personas atrapadas bajo los escombros continúan intensamente ».

Operaciones de rescate e investigación de causas

El Departamento de Edificios de la ciudad (DOB) está investigando a fondo las causas del incidente. Según datos preliminares, se determinó que se estaban realizando trabajos de excavación en el lote contiguo en el momento del derrumbe.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien llegó al lugar de los hechos, elogió la rápida y dedicada labor de los rescatistas. Asimismo, se estableció un refugio temporal y un centro de ayuda especial para al menos ocho familias que perdieron sus hogares.

¿Qué medidas cree que deberían tomarse para fortalecer el control sobre las obras de construcción y excavación cerca de edificios antiguos en las grandes metrópolis? ¡Deje su opinión en los comentarios!