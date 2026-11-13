Terrible accidente de tráfico con 23 vehículos en los Emiratos Árabes Unidos (vídeo)

Un accidente de tráfico de magnitud sin precedentes, que ha conmocionado a la opinión pública, ocurrió en el emirato de Fuyaira, en los Emiratos Árabes Unidos. Según información oficial del Ministerio del Interior de los EAU, tras la tragedia en la que colisionaron 23 vehículos, 14 personas fallecieron y 30 resultaron heridas de diversa gravedad.

¿Cuándo y cómo ocurrió el accidente?

Accidente terrible El 11 de noviembre, cerca de la medianoche En una concurrida carretera a la entrada de la ciudad de Fuyaira, en la carretera Jeque Khalifa bin Zayed tuvo lugar. Según los informes operativos preliminares, el conductor de un camión pesado perdió el control, chocó contra otro vehículo y volcó en la carretera.

Posteriormente, otros vehículos que circulaban lentamente o estaban detenidos debido al tráfico se vieron involucrados en colisiones a gran velocidad. La fuerza del impacto fue tal que en el camión se produjo un incendio violento y las llamas se propagaron rápidamente a varios vehículos cercanos. Como resultado de la catástrofe, 18 coches ligeros y 5 camiones quedaron gravemente dañados.

Detalles principales del accidente Datos e indicadores Fecha y lugar del suceso 11 de noviembre, medianoche, ciudad de Fuyaira, carretera Jeque Khalifa Vehículos implicados 23 en total (18 coches ligeros y 5 camiones) Víctimas y heridos 14 muertos, 30 heridos Factor principal Pérdida de control del camión e incendio violento

Identidad de las víctimas y afectados

Se ha confirmado que entre las víctimas de la tragedia, además de ciudadanos de los EAU, hay ciudadanos de varios países extranjeros. En particular, se ha informado de la presencia de ciudadanos indios entre los fallecidos, y se están realizando pruebas de ADN para identificar algunos cuerpos.

De los 30 heridos hospitalizados, 15 recibieron la atención médica necesaria y fueron dados de alta. Los otros 15 pacientes permanecen bajo estricta supervisión médica. Según datos oficiales, entre los afectados hay ciudadanos de EAU, Omán, India, Brasil, Pakistán, Jordania y Egipto .

Actualmente, la policía de Fuyaira y equipos de investigación especiales están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas de esta gran tragedia.

¿En su opinión, qué medidas estrictas deberían tomarse para mejorar la seguridad vial de los camiones en estas grandes autopistas y prevenir accidentes inesperados? ¡Deje su opinión en los comentarios!