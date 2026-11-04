China pone gran énfasis en la restauración de los bosques donde habitan los pandas

El número de pandas bajo cuidado especializado en China ha alcanzado los 830 ejemplares. Al mismo tiempo, su diversidad genética sigue aumentando. Así se informó durante la conferencia Global Panda Partners 2026 celebrada el 3 de noviembre.

En los últimos años, se han establecido corredores ecológicos especiales para conectar los hábitats de los pandas. Estos han ayudado a que 13 pandas, previamente aislados, se unieran a la población general. Los investigadores han registrado más de 150 casos de movimiento de pandas y otros animales en estos corredores, lo que facilita su migración y la búsqueda de pareja entre diferentes áreas.

El panda es uno de los símbolos nacionales de China y es reconocido como un emblema de la preservación de la biodiversidad. En 2026, el país cumplió cinco años desde la creación del parque nacional dedicado a la protección de los pandas. Durante este periodo, se han logrado resultados significativos en la conservación de la naturaleza dentro del área protegida.

La parte del parque ubicada en la provincia de Sichuan abarca cerca de 19 300 kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el 90 % de la superficie total. En esta zona habitan 1 227 pandas salvajes. Según datos oficiales, en los últimos cinco años se han restaurado más de 22 600 hectáreas de hábitat de pandas.

Asimismo, se ha intensificado el control sobre las actividades que dañan la naturaleza en el territorio del parque nacional. Como resultado, se cancelaron 200 licencias mineras. De las 281 pequeñas centrales hidroeléctricas programadas para cerrar, 270 han cesado sus operaciones.