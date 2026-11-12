El enviado especial del presidente estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, llegaron a Moscú para mantener negociaciones directas. Su objetivo principal es convencer a los líderes rusos de ampliar el formato del proceso de paz e incluir a representantes de la Unión Europea en la mesa de negociaciones.

En Abu Dabi detalles de las consultas y la reunión en Moscú

Esta iniciativa de los emisarios estadounidenses se basa en los resultados de dos días de consultas celebradas en Abu Dabi. En aquel entonces, los diplomáticos europeos no fueron admitidos en la sala principal de negociaciones, limitándose a conversaciones separadas con las delegaciones de EE. UU. y Ucrania. El asistente del presidente ruso, Yuri Ushakov, había confirmado que los negociadores estadounidenses «traían algo» de Abu Dabi a la capital rusa. Incluso, debido a esto, se modificó el horario de la reunión del Consejo para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, prevista para la mañana del 12 de noviembre en el Kremlin.

Se señala que para Steve Witkoff es su décimo viaje a Rusia, y para Jared Kushner, el tercero. En el aeropuerto de Vnúkovo, la delegación estadounidense fue recibida personalmente por Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso.

Parámetros de las negociaciones y la delegación Detalles e indicadores clave Miembros de la delegación estadounidense Steve Witkoff (enviado especial) y Jared Kushner (yerno de Trump) Objetivo de la reunión en Moscú Intentar incluir a representantes de la Unión Europea en el formato de negociación Etapa anterior Consultas cerradas de dos días en Abu Dabi Persona que recibió a la delegación Kirill Dmitriev (enviado especial del presidente ruso)

«El intento de Washington de imponer a aliados europeos en el proceso de negociación se topa con la posición firme y coherente de Moscú».

Reacción de Moscú y situación en Europa

Como ha subrayado el Kremlin en repetidas ocasiones, en esta etapa no se vislumbra ninguna perspectiva para restablecer el diálogo con Bruselas. La razón es que los países de la UE no han presentado ninguna iniciativa de paz constructiva y siguen suministrando armas al régimen de Kiev. Incluso el propio Jared Kushner ha dudado de la capacidad de la UE para acordar un candidato único para negociar con Rusia. Mientras tanto, Volodímir Zelenski intenta en Dublín convencer a los líderes de la Comunidad Política Europea de trazar una línea común.

Esta visita sirve como una prueba importante para determinar si la Casa Blanca está dispuesta o no a llegar a un acuerdo directo con Moscú, teniendo en cuenta las exigencias rusas.

¿Cómo cree que afectaría la inclusión de representantes de la UE en las negociaciones directas entre EE. UU. y Rusia al proceso de paz general? ¡Deje su opinión en los comentarios!