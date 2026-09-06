Trump anuncia nuevas rutas petroleras alternativas al estrecho de Ormuz (vídeo)

La tensión geopolítica en torno al estrecho de Ormuz ha planteado una nueva cuestión para el mercado energético mundial: ¿es posible reducir la dependencia de esta ruta marítima estratégica para el transporte de petróleo?

El presidente de EE. UU. Donald Trump afirma que están surgiendo nuevos oleoductos y rutas terrestres en Oriente Medio que permiten evitar Ormuz. Mencionó específicamente una ruta que pasa por Siria.

«Se están creando muchas alternativas al estrecho de Ormuz. Ormuz ya no es lo que era», dijo Trump.

Detrás de esta declaración hay cambios geopolíticos y económicos mucho mayores que una simple cuestión de transporte.

1. ¿A qué ruta se refiere Trump?

Trump destacó que la ruta terrestre a través de Siria ya está operativa. Según él, camiones cisterna de petróleo ya circulan por territorio sirio.

Esta información ha sido confirmada por fuentes independientes: según el Washington Post, miles de camiones cisterna circulan diariamente desde el sur de Irak hacia el puerto sirio de Baniyas. Esta ruta se ha intensificado ante las interrupciones en el transporte a través de Ormuz.

Es decir, no se trata solo de un plan futuro — una ruta terrestre alternativa ya está en fase de prueba.

2. El mayor proyecto: un oleoducto de Irak a Siria

La parte más importante del plan de transporte energético a través de Siria es el proyecto de un nuevo oleoducto.

Según la información disponible, se planea construir un oleoducto desde la región de Basora en Irak hasta el puerto de Baniyas, en la costa mediterránea de Siria.

Indicador Información del proyecto Ruta Basora — Baniyas Distancia Cerca de 1 600 km Coste previsto Alrededor de 5,7 mil millones de dólares Capacidad Hasta 2 millones de barriles diarios Objetivo principal Evitar Ormuz y salir al Mediterráneo

Según el Washington Post, está previsto que el proyecto sea ejecutado por un consorcio liderado por Chevron, y la construcción podría durar al menos dos años y medio.

Por eso este oleoducto no es una solución inmediata que pueda reemplazar totalmente a Ormuz a corto plazo.

3. ¿Por qué ha aumentado repentinamente la importancia de Siria?

La principal ventaja de Siria es su ubicación geográfica.

El petróleo que proviene de la región del Golfo Pérsico puede ser transportado por tierra a Siria y desde allí a los puertos del Mediterráneo.

Esto permite no depender exclusivamente de Ormuz para la exportación de petróleo.

El gobierno sirio también promueve la idea de convertir al país en un centro de tránsito en Oriente Medio. Además del petróleo, se discuten planes para desarrollar ferrocarriles, carreteras y otras rutas logísticas.

4. ¿Es posible reemplazar completamente a Ormuz?

Por ahora es difícil responder con un «sí» rotundo.

El estrecho de Ormuz ocupa un lugar extremadamente importante en el sistema energético mundial. A través de él se transportan grandes volúmenes de petróleo y gas.

Los oleoductos no pueden absorber instantáneamente los enormes volúmenes transportados por mar.

Además, los nuevos proyectos pueden enfrentar problemas de seguridad, financiación, infraestructura y estabilidad política. La ruta del oleoducto a través de Siria también plantea serios desafíos de seguridad.

5. También están apareciendo otras rutas alternativas

La situación en Ormuz ha aumentado el interés por nuevas rutas logísticas, no solo en Siria, sino también en otras regiones.

Por ejemplo:

el volumen de tránsito a través del puerto jordano de Aqaba ha aumentado considerablemente;

algunos importadores de petróleo están empezando a adquirir más materias primas de América y África;

se están considerando opciones para desviar el petróleo del Golfo Pérsico hacia otras direcciones;

se intensifican los esfuerzos para reducir la dependencia de una sola ruta estratégica en el suministro de energía.

El resultado más importante de este proceso es que la logística energética global se está diversificando gradualmente.

6. ¿Qué significa que Trump diga que «Ormuz ya no es lo que era»?

Es demasiado pronto para interpretar la declaración de Trump como si Ormuz ya no fuera importante.

Más precisamente, el presidente de EE. UU. sostiene la postura de que la importancia estratégica de Ormuz podría disminuir a medida que aumenten las rutas alternativas.

Por ahora, la situación es diferente: están apareciendo rutas alternativas, pero aún no han alcanzado el nivel necesario para reemplazar repentinamente todo el flujo que pasa por Ormuz.

Pregunta final: ¿está terminando la era de Ormuz?

La declaración de Trump ha mostrado una tendencia importante en la energía mundial: reducir la dependencia de las rutas estratégicas ya no es una idea teórica, sino que se está convirtiendo en proyectos prácticos.

El movimiento de camiones a través de Siria ha comenzado, se planea un nuevo oleoducto desde Irak hasta el Mediterráneo, y otros países están revisando sus cadenas logísticas.

Pero por ahora, la conclusión más correcta es: no se trata de que Ormuz haya perdido su importancia, sino de que se están formando nuevos corredores energéticos que pueden servir como alternativa.