Trump anuncia nuevas rutas petroleras alternativas al estrecho de Ormuz (vídeo)

·1·Mundo
Trump anuncia nuevas rutas petroleras alternativas al estrecho de Ormuz (vídeo)

La tensión geopolítica en torno al estrecho de Ormuz ha planteado una nueva cuestión para el mercado energético mundial: ¿es posible reducir la dependencia de esta ruta marítima estratégica para el transporte de petróleo?

El presidente de EE. UU. Donald Trump afirma que están surgiendo nuevos oleoductos y rutas terrestres en Oriente Medio que permiten evitar Ormuz. Mencionó específicamente una ruta que pasa por Siria.

«Se están creando muchas alternativas al estrecho de Ormuz. Ormuz ya no es lo que era», dijo Trump.

Detrás de esta declaración hay cambios geopolíticos y económicos mucho mayores que una simple cuestión de transporte.

1. ¿A qué ruta se refiere Trump?

Trump destacó que la ruta terrestre a través de Siria ya está operativa. Según él, camiones cisterna de petróleo ya circulan por territorio sirio.

Esta información ha sido confirmada por fuentes independientes: según el Washington Post, miles de camiones cisterna circulan diariamente desde el sur de Irak hacia el puerto sirio de Baniyas. Esta ruta se ha intensificado ante las interrupciones en el transporte a través de Ormuz.

Es decir, no se trata solo de un plan futuro — una ruta terrestre alternativa ya está en fase de prueba.

2. El mayor proyecto: un oleoducto de Irak a Siria

La parte más importante del plan de transporte energético a través de Siria es el proyecto de un nuevo oleoducto.

Según la información disponible, se planea construir un oleoducto desde la región de Basora en Irak hasta el puerto de Baniyas, en la costa mediterránea de Siria.

Indicador

Información del proyecto

Ruta

Basora — Baniyas

Distancia

Cerca de 1 600 km

Coste previsto

Alrededor de 5,7 mil millones de dólares

Capacidad

Hasta 2 millones de barriles diarios

Objetivo principal

Evitar Ormuz y salir al Mediterráneo

Según el Washington Post, está previsto que el proyecto sea ejecutado por un consorcio liderado por Chevron, y la construcción podría durar al menos dos años y medio.

Por eso este oleoducto no es una solución inmediata que pueda reemplazar totalmente a Ormuz a corto plazo.

3. ¿Por qué ha aumentado repentinamente la importancia de Siria?

La principal ventaja de Siria es su ubicación geográfica.

El petróleo que proviene de la región del Golfo Pérsico puede ser transportado por tierra a Siria y desde allí a los puertos del Mediterráneo.

Esto permite no depender exclusivamente de Ormuz para la exportación de petróleo.

El gobierno sirio también promueve la idea de convertir al país en un centro de tránsito en Oriente Medio. Además del petróleo, se discuten planes para desarrollar ferrocarriles, carreteras y otras rutas logísticas.

4. ¿Es posible reemplazar completamente a Ormuz?

Por ahora es difícil responder con un «sí» rotundo.

El estrecho de Ormuz ocupa un lugar extremadamente importante en el sistema energético mundial. A través de él se transportan grandes volúmenes de petróleo y gas.

Los oleoductos no pueden absorber instantáneamente los enormes volúmenes transportados por mar.

Además, los nuevos proyectos pueden enfrentar problemas de seguridad, financiación, infraestructura y estabilidad política. La ruta del oleoducto a través de Siria también plantea serios desafíos de seguridad.

5. También están apareciendo otras rutas alternativas

La situación en Ormuz ha aumentado el interés por nuevas rutas logísticas, no solo en Siria, sino también en otras regiones.

Por ejemplo:

  • el volumen de tránsito a través del puerto jordano de Aqaba ha aumentado considerablemente;

  • algunos importadores de petróleo están empezando a adquirir más materias primas de América y África;

  • se están considerando opciones para desviar el petróleo del Golfo Pérsico hacia otras direcciones;

  • se intensifican los esfuerzos para reducir la dependencia de una sola ruta estratégica en el suministro de energía.

El resultado más importante de este proceso es que la logística energética global se está diversificando gradualmente.

6. ¿Qué significa que Trump diga que «Ormuz ya no es lo que era»?

Es demasiado pronto para interpretar la declaración de Trump como si Ormuz ya no fuera importante.

Más precisamente, el presidente de EE. UU. sostiene la postura de que la importancia estratégica de Ormuz podría disminuir a medida que aumenten las rutas alternativas.

Por ahora, la situación es diferente: están apareciendo rutas alternativas, pero aún no han alcanzado el nivel necesario para reemplazar repentinamente todo el flujo que pasa por Ormuz.

Pregunta final: ¿está terminando la era de Ormuz?

La declaración de Trump ha mostrado una tendencia importante en la energía mundial: reducir la dependencia de las rutas estratégicas ya no es una idea teórica, sino que se está convirtiendo en proyectos prácticos.

El movimiento de camiones a través de Siria ha comenzado, se planea un nuevo oleoducto desde Irak hasta el Mediterráneo, y otros países están revisando sus cadenas logísticas.

Pero por ahora, la conclusión más correcta es: no se trata de que Ormuz haya perdido su importancia, sino de que se están formando nuevos corredores energéticos que pueden servir como alternativa.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Dónde vive hoy la princesa Haya bint al-Hussein, quien huyó del jeque de Dubái?¿Dónde vive hoy la princesa Haya bint al-Hussein, quien huyó del jeque de Dubái?Hoy, 17:51Trump afirma que Putin no tiene intención de atacar a la OTAN (vídeo)Trump afirma que Putin no tiene intención de atacar a la OTAN (vídeo)Hoy, 17:37Erdoğan relata su recuerdo más íntimo y conmovedor sobre su madreErdoğan relata su recuerdo más íntimo y conmovedor sobre su madreHoy, 17:27Trágico incendio en una boda en el Congo: 22 muertosTrágico incendio en una boda en el Congo: 22 muertosHoy, 17:27Estado de emergencia nocturno en Rostov: 30 ataques de drones, edificios destruidosEstado de emergencia nocturno en Rostov: 30 ataques de drones, edificios destruidosHoy, 13:37Rusia endurece sus exigencias sobre Ucrania: detalles de las negociaciones en el KremlinRusia endurece sus exigencias sobre Ucrania: detalles de las negociaciones en el KremlinHoy, 13:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremonia
El alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes sociales
El alegre juego de unos niños cubiertos de barro en un pueblo conquista las redes sociales
Cabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticia
Cabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticia
Más de 91.000 patitos de goma fueron arrojados al río Chicago
Más de 91.000 patitos de goma fueron arrojados al río Chicago
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden