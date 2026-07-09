La primera dama excluida de una recepción por su velo es hoy la protagonista

·68·Mundo
La primera dama excluida de una recepción por su velo es hoy la protagonista

Los medios de comunicación turcos recuerdan un incidente ocurrido hace 22 años relacionado con la primera dama del país, Emine Erdoğan. Señalan que en 2004, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Estambul, Emine Erdoğan no pudo asistir a la recepción oficial organizada para los jefes de Estado y de Gobierno debido a que llevaba velo.

En aquel entonces, Recep Tayyip Erdoğan era primer ministro. La invitación oficial enviada a él estaba destinada a una sola persona, por lo que su esposa no fue invitada al evento. La prensa turca califica este hecho como una «exclusión diplomática» de aquella época.

Reunión entre Recep Tayyip Erdoğan, su esposa y Donald Trump.

Veintidós años después, Turquía volvió a ser sede de una cumbre de la OTAN. Esta vez, Emine Erdoğan, quien en su día fue apartada de una recepción oficial por su velo, recibió personalmente a los líderes mundiales y a sus cónyuges en el palacio presidencial.

Los medios turcos interpretan este suceso como un símbolo de los cambios políticos y sociales que ha experimentado el país.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Conductor uzbeko es acusado tras accidente mortal que involucró a un estudiante estadounidenseConductor uzbeko es acusado tras accidente mortal que involucró a un estudiante estadounidenseHoy, 11:40¿Los drones que atacaron Rusia fueron lanzados desde Kazajistán?¿Los drones que atacaron Rusia fueron lanzados desde Kazajistán?Hoy, 10:39Irán bombardeado por orden de Trump: Irán lanza misiles contra bases de EE. UU.Irán bombardeado por orden de Trump: Irán lanza misiles contra bases de EE. UU.Hoy, 10:35Giro decisivo en el caso de Diana Shurigina: la situación cambia tras la decisión judicialGiro decisivo en el caso de Diana Shurigina: la situación cambia tras la decisión judicialHoy, 10:09Los uzbekos dan un nuevo paso en Seattle: la « mahalla » ahora vive al otro lado del océanoLos uzbekos dan un nuevo paso en Seattle: la « mahalla » ahora vive al otro lado del océanoHoy, 09:356 horas de interrogatorio en París y acusaciones de terrorismo en Rusia: Pavel Durov, atrapado entre dos fuegos6 horas de interrogatorio en París y acusaciones de terrorismo en Rusia: Pavel Durov, atrapado entre dos fuegosHoy, 09:27
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos