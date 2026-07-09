La primera dama excluida de una recepción por su velo es hoy la protagonista

Los medios de comunicación turcos recuerdan un incidente ocurrido hace 22 años relacionado con la primera dama del país, Emine Erdoğan. Señalan que en 2004, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Estambul, Emine Erdoğan no pudo asistir a la recepción oficial organizada para los jefes de Estado y de Gobierno debido a que llevaba velo.

En aquel entonces, Recep Tayyip Erdoğan era primer ministro. La invitación oficial enviada a él estaba destinada a una sola persona, por lo que su esposa no fue invitada al evento. La prensa turca califica este hecho como una «exclusión diplomática» de aquella época.

Veintidós años después, Turquía volvió a ser sede de una cumbre de la OTAN. Esta vez, Emine Erdoğan, quien en su día fue apartada de una recepción oficial por su velo, recibió personalmente a los líderes mundiales y a sus cónyuges en el palacio presidencial.

Los medios turcos interpretan este suceso como un símbolo de los cambios políticos y sociales que ha experimentado el país.