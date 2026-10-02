¡La selección nacional de Uzbekistán ofreció un nuevo espectáculo ofensivo en el estadio «Pakhtakor» de Taskent! Fabio Cannavaro Aunque sus pupilos lograron una contundente victoria por 4-1 sobre Siria, el protagonista del encuentro Eldor Shomurodov fue el joven de 24 años Husayn Norchaev, quien ocupó la posición de delantero centro. El atacante dejó atónitos a los aficionados al marcar dos goles de cabeza. Aleksandr Troitsky, reconocido experto ruso que sigue de cerca el fútbol uzbeko, no pudo ocultar su asombro tras este partido, recordando el paso de Norchaev por Rusia. Entonces, ¿qué fue lo que tanto impresionó al experto y qué estadísticas está registrando la nueva «arma goleadora» de Uzbekistán?

4:1 — Lluvia de goles en el «Pakhtakor» y recital de Norchaev

Tras la victoria por 3-1 contra Irán, Cannavaro probó a varios suplentes en este partido, pero la calidad no disminuyó:

La estrella que brilló en lugar de Shomurodov: Husayn Norchaev, quien marcó contra Irán en los últimos minutos, fue titular esta vez y anotó dos magníficos goles de cabeza;

La contribución de Esanov y Mozgovoy: Sus compañeros Sherzod Esanov y Akmal Mozgovoy también marcaron un gol cada uno, redondeando la victoria;

Un poco de hospitalidad: Solo al final del encuentro, debido a un ligero relajamiento, los visitantes lograron marcar un gol de consolación;

Estadísticas fantásticas: A sus 24 años, Norchaev ha logrado marcar 4 goles en solo 5 partidos con la selección nacional!

«¡Es un milagro!» — La confesión del experto ruso

«La selección de Uzbekistán venció a Siria sin dificultades en Taskent. Solo perdieron un poco la concentración al final, pero no es un gran problema. Hay que destacar a Husayn Norchaev. Todavía no entiendo cómo no pudo encontrar su lugar en el Alania. ¡Es un milagro! Ahora, la atención se centra en el partido contra Corea del Sur. Y, por supuesto, en la Copa Asiática», declaró Aleksandr Troitsky.

El hecho de que este delantero, que brilló con el Nasaf y el Neftchi, no recibiera suficientes oportunidades en clubes rusos como el Rubin y el Alania sigue sorprendiendo a los expertos rusos.

Husayn Norchaev y los indicadores de la selección nacional

Indicador / Dato Cifras y detalles Resultado del partido Uzbekistán 4:1 Siria (Estadio «Pakhtakor») Rol de Husayn Norchaev Titular durante 90 minutos, autor de un doblete de cabeza Estadísticas en la selección 4 goles en 5 partidos (casi 1 gol por partido en promedio) Marcadores de los últimos dos partidos Uzbekistán 3:1 Irán, Uzbekistán 4:1 Siria (7 goles en total) Próximo partido decisivo 6 de octubre: Corea del Sur — Uzbekistán (como visitante)

Tras marcar 7 goles contra rivales fuertes, los pupilos de Cannavaro se enfrentarán el 6 de octubre a Corea del Sur a domicilio.

¿Crees que Husayn Norchaev puede desplazar a Eldor Shomurodov con su estado de forma actual? ¿Quién debería ser el delantero titular contra Corea del Sur el 6 de octubre?

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