El entrenador principal del equipo nacional juvenil de Kazajistán, Bakhyt Sarsekbayev, al analizar los resultados de los boxeadores en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, destacó la actitud especial hacia los deportistas en Uzbekistán. Según él, en lugar de criticar duramente a los jóvenes boxeadores tras una derrota, los aficionados kazajos deberían aprender a apoyarlos como lo hacen los uzbekos.

Al comparar los resultados de los atletas de ambos países, el entrenador subrayó que no se trata solo del número de medallas, sino también de la reacción tras una derrota.

«En Uzbekistán, incluso al boxeador derrotado lo apoyaron»

Según el medio Sports.kz, tanto Kazajistán como Uzbekistán llevaron tres boxeadores a los JJ. OO. de la Juventud en Dakar. Sarsekbayev indicó que dos deportistas kazajos llegaron a la final y otro ganó una medalla de bronce. En el equipo de Uzbekistán, las dos medallas de oro fueron obtenidas por el equipo femenino.

El entrenador llamó especialmente la atención sobre el recibimiento del boxeador uzbeko Ibrohim Shokirjonov en su país tras su derrota. Destacó que el deportista, vencido en su primer combate, no fue criticado; al contrario, los aficionados lo animaron y le desearon suerte para futuras competiciones.

«Para Uzbekistán, las chicas trajeron ambas medallas de oro. Ibrohim Shokirjonov, visto como la única esperanza del equipo masculino, perdió en su primer combate. Pero no lo criticaron en su país, al contrario, lo apoyaron y le desearon suerte».

«¿Y nosotros? Si un boxeador pierde, lo cubrimos de críticas de inmediato. Si al día siguiente ese mismo deportista gana, las palabras de ayer se olvidan. Por eso debemos apoyar más a los jóvenes boxeadores», declaró Sarsekbayev.

Sus reflexiones muestran que en el deporte es importante evaluar correctamente no solo la victoria, sino también la actitud tras una derrota.

Bibaris Ashirbay también necesita apoyo, no críticas

El entrenador kazajo también se refirió a los resultados de su compatriota Bibaris Ashirbay. Según él, el joven boxeador registró resultados de alto nivel al participar en dos grandes competiciones en poco tiempo.

Ashirbay llegó a la final tanto en el campeonato mundial como en los JJ. OO. de la Juventud. Sarsekbayev destacó que, a pesar del poco tiempo entre competiciones y las dificultades de adaptación climática, el deportista supo demostrar su potencial.

«Hubo muy poco tiempo entre ambas competiciones y la adaptación al clima no fue fácil. A pesar de ello, pudo mostrar todo su potencial. Es un joven prometedor, estoy convencido de que también destacará en la categoría absoluta. Por eso, en lugar de compararlo con otros, debemos darle más apoyo psicológico», añadió el entrenador.

¿Cuál fue el camino de Ashirbay hasta la final?

Recordemos que Bibaris Ashirbay ganó la medalla de plata en la categoría de hasta 70 kg en los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano de 2026 en Dakar.

En su camino a la final, derrotó a varios rivales serios:

primero derrotó al representante libio Mohamed Jihad antes del límite;

en cuartos de final, superó al boxeador de Bangladés Noyen Tripuru Jani por 5:0;

en semifinales, venció al mexicano Jorge Luis Neblas Gutiérrez también por 5:0.

En la final celebrada el 12 de noviembre, el boxeador kazajo Gran Bretaña se enfrentó a Michael Moen. Según una decisión dividida de los jueces, Ashirbay perdió 1:4 y se tuvo que conformar con la medalla de plata olímpica.

Para un joven deportista, la derrota no es un veredicto final

El aspecto más importante de las reflexiones de Bakhyt Sarsekbayev es la cuestión de la actitud hacia los jóvenes deportistas. Porque no es justo esperar solo medallas o victorias en cada combate en la escena internacional. Estas competiciones son una escuela para ganar experiencia, aprender a actuar bajo presión y poner a prueba sus capacidades.

Una derrota en un combate no puede ser una evaluación final del potencial futuro de un deportista. Al contrario, es precisamente en esos momentos cuando el apoyo de entrenadores, aficionados y el público puede ayudar a la recuperación psicológica del joven boxeador.

Es interesante notar que el entrenador kazajo citó a Uzbekistán como ejemplo en este sentido. Según él, es importante no solo aplaudir a los jóvenes deportistas cuando ganan, sino también mostrarles confianza cuando pierden. Porque la derrota de hoy puede ser parte de la experiencia que conduce a las grandes victorias del mañana.