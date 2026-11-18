La Copa de Naciones de Ajedrez 2026, celebrada en los Emiratos Árabes Unidos, concluyó con dos medallas para la selección nacional de Uzbekistán. En este prestigioso torneo, que contó con los mejores ajedrecistas del continente, nuestras representantes del equipo femenino destacaron por sus resultados individuales. Gulruhbegim Tohirjonova obtuvo la medalla de plata y Nilufarxon Imomqo‘ziyeva la de bronce.

Dos de nuestros ajedrecistas suben al podio asiático

En la Copa de Naciones de Asia, celebrada en Abu Dabi, los ajedrecistas uzbekos compitieron contra los mejores representantes del continente. Al finalizar el torneo, los miembros de nuestra selección nacional lograron dos puestos de honor gracias a sus resultados individuales por tablero.

Gulruhbegim Tohirjonova — medalla de plata por su resultado en el segundo tablero;

Nilufarxon Imomqo‘ziyeva — medalla de bronce por su participación en el quinto tablero.

Este resultado demuestra una vez más la habilidad y competitividad de los ajedrecistas uzbekos en el ámbito internacional.

Sin podio en las competiciones por equipos

Aunque nuestras representantes del equipo femenino ganaron dos medallas individuales en la Copa de Naciones de Ajedrez de Asia, las selecciones masculina y femenina de Uzbekistán no lograron alcanzar puestos de podio en la clasificación por equipos.

A pesar de ello, los resultados individuales de Gulruhbegim Tohirjonova y Nilufarxon Imomqo‘ziyeva fueron uno de los aspectos más destacados del torneo para Uzbekistán.

En Abu Dabi, la competición demostró una vez más que, en el ajedrez, además del resultado colectivo, la maestría individual en cada tablero tiene una importancia especial. El hecho de que dos ajedrecistas uzbekos subieran al podio continental es un resultado gratificante para nuestra selección nacional.