El actual campeón de peso pesado de la UFC, Ciryl Gane, no pudo hablar con la prensa tras su combate de cinco asaltos contra Josh Hocket al ser trasladado al hospital. Esta situación generó dudas entre los aficionados sobre la salud del luchador francés. Sin embargo, dos días después del evento, Gane publicó un mensaje en video en sus redes sociales para disipar las preocupaciones. El campeón no solo afirmó sentirse bien, sino que también expresó su intención de volver al octágono para defender su cinturón. «Todo está bien conmigo»: el campeón explica por qué fue al hospital El combate por el título en el UFC 334 en Nueva York no fue sencillo para Ciryl Gane. Protagonizó un intenso duelo de cinco asaltos contra Josh Hocket. Al finalizar la pelea, en lugar de hablar con los periodistas como de costumbre, el deportista francés fue llevado al hospital para realizarse exámenes médicos. Esto provocó diversas preguntas sobre su estado de salud. Gane se dirigió personalmente a sus seguidores dos días después del torneo.

«Quiero decirles que estoy bien. Sí, inmediatamente después de la pelea me enviaron al hospital para un chequeo. Pasamos las pruebas necesarias y todo está bien. Teníamos que ir al hospital para asegurarnos de mi estado, porque fue una pelea real. Pero pase lo que pase, volvimos con la victoria», declaró el campeón. De esta manera, el luchador francés respondió a las preocupaciones sobre su salud. Según sus palabras, tras los exámenes médicos se confirmó que se encuentra en buen estado. Ciryl Gane planea volver al octágono En su mensaje de video, el campeón no solo habló de su salud. También agradeció a los fans que lo apoyaron antes, durante y después del combate. «Gracias a todos los que me escribieron y preguntaron por mi estado. Gracias a todos por el apoyo antes, durante y después de la pelea. Estamos juntos. Ahora es momento de descansar. Después de eso, volveremos a los entrenamientos para prepararnos para el siguiente paso. Esto no es el final. ¡Muchas gracias de nuevo por el apoyo!» dijo Gane. Estas palabras significan que el campeón tiene la intención de continuar su carrera y prepararse para futuros combates. Sin embargo, aún no ha dado información sobre su próximo rival o la fecha del combate.