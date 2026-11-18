Abbosbek Fayzullayev lesionado en el partido contra Arabia Saudita: ¿cuál es su estado?
Aunque la victoria de la selección nacional de Uzbekistán sobre Arabia Saudita (2-1) terminó con alegría, la lesión sufrida durante el encuentro genera preocupación. El centrocampista del equipo nacional, Abbosbek Fayzullayev, tuvo que abandonar el campo prematuramente tras lesionarse.
La Asociación de Fútbol de Uzbekistán informó sobre los resultados del examen médico del jugador.
Fayzullayev sufre una lesión en el tobillo derecho
Según el informe de la Asociación, el cuerpo médico de la selección nacional realizó rápidamente exámenes médicos exhaustivos. Se confirmó que Abbosbek Fayzullayev padece una lesión en la zona del tobillo derecho.
Actualmente se están tomando medidas para que el jugador regrese a las canchas lo antes posible. En este proceso, los cuerpos médicos de la selección y del club están colaborando.
«En este momento, el cuerpo médico de la selección nacional y del club están trabajando juntos para iniciar todos los tratamientos necesarios para que el jugador vuelva a jugar lo más pronto posible», señala el comunicado de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán.
Por ahora, no se ha proporcionado información precisa sobre cuánto tiempo durará la recuperación de Fayzullayev ni cuándo regresará a los terrenos de juego.
Uzbekistán venció a Arabia Saudita gracias a un doblete de Esanov
Cabe recordar que en el partido amistoso internacional disputado el 17 de noviembre en Doha, capital de Catar, la selección nacional de Uzbekistán venció a Arabia Saudita por un marcador de 2-1.
El héroe decisivo del encuentro fue Sherzod Esanov. Marcó en los minutos 19 y 35, dando la victoria a su equipo. Por parte de los saudíes, Firas Al Buraykan había empatado el marcador en el minuto 23.
Así, aunque el partido victorioso trajo un resultado feliz para Uzbekistán, la lesión de Fayzullayev preocupó a los aficionados. Ahora, la atención principal se centra en el proceso de recuperación del jugador y la fecha de su regreso.
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