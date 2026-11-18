Aunque la victoria de la selección nacional de Uzbekistán sobre Arabia Saudita (2-1) terminó con alegría, la lesión sufrida durante el encuentro genera preocupación. El centrocampista del equipo nacional, Abbosbek Fayzullayev, tuvo que abandonar el campo prematuramente tras lesionarse.

La Asociación de Fútbol de Uzbekistán informó sobre los resultados del examen médico del jugador.

Fayzullayev sufre una lesión en el tobillo derecho

Según el informe de la Asociación, el cuerpo médico de la selección nacional realizó rápidamente exámenes médicos exhaustivos. Se confirmó que Abbosbek Fayzullayev padece una lesión en la zona del tobillo derecho.

Actualmente se están tomando medidas para que el jugador regrese a las canchas lo antes posible. En este proceso, los cuerpos médicos de la selección y del club están colaborando.