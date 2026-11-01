Redes sociales prohibidas para niños: entra en vigor una ley impactante en Turquía

Se ha dado un paso importante en Turquía para la seguridad y educación de los niños: ha entrado en vigor una prohibición oficial del uso de redes sociales para menores de 15 años. Según la ministra de Familia y Servicios Sociales de Turquía, Mahinur Göktaş, las personas menores de 15 años ya no podrán crear nuevos perfiles en las redes, y las cuentas existentes se cerrarán gradualmente.

El proceso de verificación de edad y adaptación para los usuarios actuales continuará hasta el 31 de marzo de 2027. Durante este periodo de transición, los administradores de las redes sociales congelarán completamente las cuentas de los usuarios menores de 15 años y suspenderán su actividad.

Control a través de e-devlet: ¿qué restricciones se aplican según la edad?

Para acceder a las redes sociales, los usuarios deberán verificar su identidad a través del portal de servicios públicos, e-devlet. A través del portal se emitirá un token digital con información sobre la edad del ciudadano:

Menores de 15 años: El uso de redes sociales está totalmente prohibido;

Adolescentes de 15 a 18 años: Se permite el acceso, pero con restricciones estrictas: Solo se permite chatear con perfiles de la lista de amigos; Las transmisiones en vivo están estrictamente prohibidas; Se bloquearán anuncios y contenidos inapropiados para adultos.



Las personas que violen la ley creando perfiles falsos para menores, así como las plataformas que no controlen los límites de edad, enfrentarán multas y sanciones graves.

¿Cuál es el procedimiento para turistas y extranjeros?

Según el experto en seguridad Mustafa Begyurdjyu, los turistas extranjeros que visiten Turquía por poco tiempo podrán acceder a las redes sociales sin restricciones registrando sus datos de pasaporte en un portal especial.

«Los niños deben estudiar más»: la razón detrás de las restricciones

El ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloğlu, al explicar las restricciones, señaló que no se trata de prohibir Internet, sino de la educación de la nueva generación:

«No se trata de prohibir todo Internet. Es necesario que los niños estudien más, lean libros y se concentren en la vida real en lugar de perder horas en el mundo virtual».

Además, el ministro de Justicia de Turquía, Akın Gürlek, informó que el país planea realizar cambios legislativos para prohibir totalmente los perfiles anónimos (falsos) en las redes sociales.