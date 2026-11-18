El Real Madrid ha decidido mantener al centrocampista turco Arda Güler en el equipo a largo plazo. Ambas partes han firmado un nuevo contrato y el jugador de 21 años defenderá ahora los colores del «club blanco» hasta el verano de 2032. Así lo ha anunciado la web oficial del Real Madrid.

Güler con el Real hasta 2032

Según el nuevo acuerdo, el contrato de Arda Güler es válido hasta el 30 de junio de 2032. Esta decisión refleja la confianza del club en el talentoso centrocampista y demuestra que es visto como una pieza clave del proyecto a largo plazo.

El futbolista turco se unió al Real en julio de 2023, a los 18 años. Desde entonces, ha disputado 126 partidos con el equipo y ha ganado cinco títulos.

Ganador de la Champions League e internacional con la selección de Turquía

Con el Real, Güler ha ganado los siguientes títulos:

Champions League;

Copa Mundial de Clubes de la FIFA;

Supercopa de Europa;

Campeonato de España (La Liga);

Supercopa de España.

Además, Arda Güler ha disputado hasta la fecha 38 partidos con la selección nacional de Turquía.

El comunicado del club también destacó un logro personal del jugador. Fue nombrado mejor jugador joven de la Champions League en la temporada 2025/2026.

De este modo, el Real asegura la continuidad de uno de sus talentos más prometedores por varios años más. Para Arda Güler, este nuevo contrato supone la oportunidad de seguir su carrera en Madrid y alcanzar mayores éxitos con el equipo.