La Unión Europea ha anunciado que destinará 623 millones de euros para desarrollar la infraestructura digital en los países de Asia Central. Sin embargo, según la publicación «Vostochniy ekspress 24», en un momento en que los presupuestos europeos son limitados y los costes elevados, esta iniciativa genera intensos debates entre los expertos.

Promesas de la UE y dudas sobre la cultura financiera

Durante una reunión en Chisináu, el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, destacó que las tecnologías modernas y el Internet satelital mejorarían la calidad de la conectividad incluso en las regiones más remotas de Asia Central.

No obstante, los analistas señalan que los presupuestos europeos están lastrados por los gastos destinados a Europa del Este. Según los críticos, Global Gateway los más de 600 millones de euros anunciados bajo esta iniciativa dependen principalmente de tramos futuros, cuyo destino sigue siendo incierto.

Proyectos e iniciativas Objetivos e indicadores clave Iniciativa de la Unión Europea Asignación de 623 millones de euros para pilares 5G y centros de datos Valle de centros de datos en Kazajistán Atraer 115 mil millones de dólares en inversiones durante 20 años en la región de Pavlodar Tarifa de electricidad Aproximadamente 2,5 centavos por kilovatio-hora a través de la central GRES de Ekibastuz

El colosal proyecto del «Valle de centros de datos» en Kazajistán

Paralelamente a las declaraciones europeas, los propios países de la región han iniciado proyectos digitales a gran escala. En particular, en Kazajistán, se planea la creación de un «Valle de centros de datos» en la región de Pavlodar. El Primer Ministro Oljas Bektenov ha dado las instrucciones pertinentes al respecto.

Se espera que este proyecto reciba un total de 115 mil millones de dólares en inversiones durante los próximos veinte años, con ingresos anuales por exportación superiores a los 3 mil millones de dólares. Según los expertosla energía barata proporcionada por la central GRES de Ekibastuz (2,5 centavos por kilovatio-hora) es un factor clave para atraer a corporaciones como Nvidia, Gaw Capital y Firebird.

Desafíos tecnológicos y riesgos del «Corredor Central»

No obstante, la creación de infraestructura para la inteligencia artificial y las altas tecnologías conlleva serios desafíos. Los expertos subrayan que, además de energía barata, se necesitan sistemas de refrigeración líquida, redes ininterrumpidas y cientos de ingenieros altamente cualificados.

Asimismo, aunque Bruselas presenta la digitalización como una parte esencial del fortalecimiento del «Corredor Central», los observadores escépticos afirman que los 600 millones de euros asignados no serán suficientes para construir redes seguras completas y que, sin resolver los problemas fundamentales, estas declaraciones podrían quedar en meros anuncios.

En su opinión, ¿podrán estos grandes proyectos digitales y tecnológicos implementados en Eurasia y Asia Central alcanzar plenamente sus objetivos? ¡Deje su opinión en los comentarios!