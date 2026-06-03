Camión HOHAN subastado por impago de préstamo

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Camión HOHAN subastado por impago de préstamo

Los fondos de préstamo son inversiones otorgadas por bancos a empresarios o ciudadanos para proyectos específicos, ampliación de operaciones y desarrollo empresarial, y deben reembolsarse a tiempo.

Si los fondos del préstamo no se reembolsan a tiempo, los bancos se ven obligados a acudir a los tribunales. Los tribunales, a su vez, remiten el caso a la Oficina de Ejecución Compulsiva para el cobro de la deuda.
 
Por ejemplo, basándose en una decisión del Tribunal Económico Interdistrital de Gulistan, el Departamento Regional de Sirdaryo de la Oficina llevó a cabo procedimientos de ejecución para recuperar una deuda de préstamo de 1.800 millones de UZS de la deudora B.G. LLC a favor del acreedor Ipoteka Bank.

Como resultado de las acciones de ejecución, el camión HOHAN perteneciente a la LLC deudora fue embargado y puesto en subasta con un precio inicial de 360 millones de UZS.

Los ingresos de la venta se destinarán a cubrir la deuda del préstamo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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