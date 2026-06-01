Strava lucha contra los scrapers de IA antes de su salida a bolsa

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Strava lucha contra los scrapers de IA antes de su salida a bolsa

Las empresas de Inteligencia Artificial (IA) necesitan enormes conjuntos de datos para entrenar sus modelos. Para satisfacer esta demanda, muchas startups están realizando scraping de datos de forma agresiva, saltándose protocolos de internet como los archivos robots.txt. La plataforma de fitness y running social Strava ha anunciado medidas estrictas para combatir este problema. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La empresa ha reforzado la seguridad de su sitio web, exigiendo ahora que información como los perfiles públicos y las listas de clubes solo sea visible para los usuarios registrados. Anteriormente, estos datos eran abiertos, pero se han protegido mediante autenticación para evitar el scraping no autorizado por IA. Además, Strava ha hecho que el acceso a la API para desarrolladores sea de pago, estableciendo una tarifa de 11,99 dólares al mes.

En una entrevista con TechCrunch, el CEO de Strava, Michael Martin, destacó que el scraping de IA sin control podría provocar la degradación de la internet abierta. Según él, las empresas de IA están reduciendo el rendimiento del sitio en su búsqueda de datos e incluso intentan acceder al sistema violando los términos de la API. Martin acusó específicamente a la startup Perplexity de recopilar datos en secreto a través de diversos servicios a pesar de las prohibiciones.

La empresa planea cerrar algunos puntos finales de la API e implementar el estándar Model Context Protocol (MCP). Esto permitirá a Strava controlar mejor cómo se comparten los datos. Aunque estos cambios han sido recibidos con críticas por parte de los desarrolladores de aplicaciones de terceros, la empresa considera que proteger los datos de los usuarios y organizar sus recursos antes de su salida a bolsa es una prioridad absoluta.

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Nodirbek Razzokov
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