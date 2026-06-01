SpaceX podría emitir una gran cantidad de acciones para futuros acuerdos

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SpaceX podría emitir una gran cantidad de acciones para futuros acuerdos

SpaceX, liderada por Elon Musk, ha advertido a los inversores que podría emitir una "cantidad significativa de capital" como parte de las transacciones posteriores a su próxima salida a bolsa (IPO). Esta nueva cláusula apareció en una enmienda formal al expediente de IPO de la compañía publicado el mes pasado. Los expertos de la industria vinculan esto con los rumores de que Musk planea fusionar eventualmente sus proyectos espaciales y de inteligencia artificial con Tesla. Así lo informa Techcrunch.com .

SpaceX ha estado muy activo en procesos de fusiones y adquisiciones (M&A) recientemente. El año pasado, la empresa xAI de Musk fue integrada, y recientemente se firmó un acuerdo que permite la adquisición de la startup Cursor por 60 mil millones de dólares en acciones después de la IPO. La compañía pretende recaudar 75 mil millones de dólares tras su cotización en el Nasdaq, pero una parte se destinará a cubrir las deudas de xAI y de la plataforma X.

La advertencia en el documento parece destinada a preparar a los inversores para la posibilidad de una dilución significativa de las acciones. Tal situación podría ocurrir, especialmente en caso de una gran fusión con Tesla. Aunque tal acuerdo requeriría una estricta supervisión por parte de los organismos reguladores y la aprobación de los accionistas de Tesla, todas las decisiones por parte de SpaceX permanecen exclusivamente a discreción de Musk.

Las acciones de la compañía están divididas en tres clases principales, lo que permite a Elon Musk mantener el control. Mientras que las acciones de Clase A que cotizan en bolsa tienen un voto, las acciones de Clase B, propiedad exclusiva de Musk, otorgan 10 votos cada una. También existen acciones de Clase C sin derecho a voto, que Musk puede utilizar para adquirir otras empresas sin reducir su poder de gestión.

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Nodirbek Razzokov
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