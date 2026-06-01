Hackean servicio de trucos para Grand Theft Auto V: se filtran datos de miles de usuarios

La plataforma Atlas Menu, que ofrece servicios de trucos para el popular juego en línea Grand Theft Auto V, ha sufrido un ciberataque. Según el servicio de notificación de filtración de datos Have I Been Pwned, los datos robados incluyen direcciones de correo electrónico, nombres de usuario, contraseñas cifradas, direcciones IP y tickets de soporte técnico. Así lo informó Techcrunch.com .

El informe indica que los datos de casi 64,000 cuentas quedaron expuestos tras el hackeo. Curiosamente, Atlas Menu prometía en su sitio web oficial "autenticación segura y privacidad de alto nivel mediante métodos de cifrado avanzados". Actualmente, el sitio está fuera de servicio.

El hacker que se atribuyó la responsabilidad del ataque publicó los datos robados en la plataforma GitHub. Se especula que el objetivo principal del hacker era vengarse de los estafadores. Los propietarios de Atlas Menu aún no han hecho ningún comentario oficial sobre la situación.

Atlas Menu ofrecía a los jugadores habilidades sobrenaturales como "invisibilidad", "super salto" y la capacidad de volar por el mapa. Este incidente demuestra lo vulnerables que son los datos personales de los usuarios que buscan utilizar métodos desleales en los juegos.

Hoy en día, los trucos para juegos se han convertido en un negocio multimillonario, ya que muchos jugadores están dispuestos a pagar para obtener una ventaja sobre sus rivales. Atlas Menu no es el primer servicio de este tipo en sufrir un ciberataque; anteriormente, circularon informes sobre el hackeo de uno de los servicios de trucos más populares para Counter-Strike: Global Offensive.