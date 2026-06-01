The Mall: Lanzada una plataforma universal para compras en línea

Mientras las generaciones jóvenes en EE. UU. regresan a los centros comerciales tradicionales, la startup The Mall ha trasladado este concepto al mundo digital. La nueva aplicación permite a los usuarios crear un centro comercial virtual personalizado con sus marcas favoritas y realizar un seguimiento de todos los descuentos en un solo lugar, informa Techcrunch.com informa .

Según una de las fundadoras, Ellie Konsker, la idea surgió de la excesiva fragmentación de las compras en línea. Los consumidores se ven obligados a abrir decenas de pestañas en el navegador, suscribirse a varios boletines y seguir las novedades de las marcas en tiempo real, lo que complica el proceso de compra.

Las fundadoras de The Mall, Shreya Halder y Ellie Konsker, pretenden convertir esta plataforma en una base de datos única, similar a Spotify para la música o Goodreads para los lectores. Actualmente, la aplicación cuenta con más de 10 000 marcas, y los usuarios pueden añadir nuevas tiendas vinculando las páginas de Instagram o TikTok de sus marcas favoritas.

Técnicamente, la plataforma no se conecta directamente con las marcas a través de API. En su lugar, una tecnología especial escanea (scraping) los sitios de venta al por menor para actualizar los catálogos de productos y la información de precios. El sistema utiliza LLM (grandes modelos de lenguaje) para organizar todos los datos y enviar notificaciones push a los usuarios sobre nuevas colecciones o descuentos.