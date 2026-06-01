Se ha resuelto una grave vulnerabilidad de seguridad que permitía el acceso no autorizado a cuentas de Instagram. Se reveló que el ciberataque se llevó a cabo engañando al chatbot de soporte basado en inteligencia artificial de Meta. Los hackers engañaron al bot para obtener acceso a cuentas de terceros, informa Techcrunch.com informa.

Durante el fin de semana, muchos usuarios en Reddit y X informaron que sus perfiles habían sido robados. Entre las víctimas se encontraban la cuenta oficial de la Casa Blanca de la era Obama, inactiva desde 2017, el sargento mayor de la U.S. Space Force John Bentivegna y la reconocida investigadora de seguridad Jane Wong. Wong declaró que su contraseña fue cambiada sin su conocimiento y que recibió numerosas solicitudes de restablecimiento de contraseña durante todo el día.

Un video publicado en X mostró el proceso de hackeo paso a paso. El atacante utilizó primero una VPN para hacer coincidir su ubicación con la ubicación supuesta de la víctima, lo que ayudó a eludir los sistemas de seguridad de Instagram. Después de esto, el hacker inició un chat con el Meta AI Support Assistant y solicitó al bot que vinculara una nueva dirección de correo electrónico a la cuenta.

El chatbot envió un código de verificación al correo proporcionado por el hacker, y una vez ingresado el código, mostró un botón para restablecer la contraseña. El aspecto más peligroso es que el hacker no necesitaba acceso al correo electrónico original de la víctima. TechCrunch confirmó que el código de verificación llegó efectivamente al buzón del hacker mostrado en el video.

El lunes, el portavoz de Instagram, Andy Stone, anunció que el error había sido corregido. Actualmente no está claro cuántos usuarios fueron afectados por esta vulnerabilidad. Meta se negó a dar más comentarios oficiales sobre la situación.