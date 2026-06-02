VKontakte lanza estadísticas avanzadas y herramientas publicitarias para perfiles personales

La red social VKontakte ha introducido una actualización importante para los perfiles personales. Ahora, los usuarios pueden analizar el rendimiento de su contenido y lanzar campañas publicitarias directamente desde su perfil para atraer nuevas audiencias. Esto fue reportado por Ixbt.com informa .

En la sección de estadísticas, los autores tienen acceso a información detallada sobre el alcance, las interacciones con las publicaciones y la actividad de los amigos. Los datos se presentan tanto en una vista general como por separado para cada tipo de contenido: publicaciones, clips, historias y videos.

Una de las principales novedades es la integración de la gestión de anuncios directamente desde el perfil personal. Ha aparecido un botón de "Promocionar" debajo de cada publicación y clip. Además, se ha añadido al menú del perfil una sección que lleva al panel simplificado de la plataforma VK Реклама.

Para iniciar una campaña publicitaria, el usuario solo necesita especificar el objetivo (atraer suscriptores, promocionar una publicación o dirigir tráfico a un sitio), la audiencia y el presupuesto. Por ahora, estas funciones están disponibles para cuentas verificadas (marca gris) con la autenticación de dos factores activada.

Las herramientas de promoción están actualmente disponibles en la aplicación móvil de VKontakte, y el botón de publicidad debajo de las publicaciones es visible para perfiles con más de 3,000 suscriptores. Se espera que estas funciones se implementen en la versión web de la plataforma más adelante.