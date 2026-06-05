Dos gigafábricas de baterías se pondrán en marcha en Moscú en 2026

Moscú planea poner en marcha dos grandes gigafábricas que forman parte del clúster de producción de sistemas de almacenamiento de energía en 2026. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Sergey Sobyanin, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Según Ixbt.com informa .

Estas empresas serán las mayores capacidades de producción de Rusia, especializándose principalmente en el suministro de baterías de tracción para vehículos eléctricos. El plan incluye la producción de celdas de iones de litio, módulos y sistemas de almacenamiento de energía estacionarios en las fábricas. Se prevé que la producción comience en septiembre, mientras que la fabricación de baterías compactas iniciará en diciembre.

Una vez que el proyecto alcance su plena capacidad, las fábricas podrán producir hasta 33 millones de celdas de batería al año. Se espera que esto lleve a la industria de vehículos eléctricos de la región a un nivel completamente nuevo.

Además, se firmaron importantes memorandos sobre el desarrollo del transporte eléctrico durante el foro. En particular, se establecerá el primer centro de ciclo completo en Rusia para pruebas y certificación de sistemas de almacenamiento de energía dentro de la zona económica especial Technopolis Moscú.

Según Sobyanin, la actual falta de dichos centros obliga a los fabricantes a enviar sus productos al extranjero. El nuevo centro ayudará a reducir los plazos y costos de los proyectos, acelerando el desarrollo del sector.