La memoria DDR5 china barata es un mito: los precios de los chips CXMT igualan a Samsung

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La memoria DDR5 china barata es un mito: los precios de los chips CXMT igualan a Samsung

El fabricante de memoria chino ChangXin Memory Technologies (CXMT) no está llevando a cabo una política de dumping en el mercado DDR5. La empresa vende sus chips a precios casi idénticos a los de los líderes del sector, Samsung Electronics, SK Hynix y Micron Technology. Representantes de fabricantes de módulos de memoria lo anunciaron en la feria Computex Taipei. Según informa Ixbt.com informa .

Los expertos destacan que la principal ventaja de CXMT hoy no es el bajo precio del producto, sino la disponibilidad de volúmenes libres de DRAM listos para ser entregados a los clientes. Ante la alta demanda y la escasez periódica de chips de memoria, esto se está convirtiendo en una ventaja significativa para los fabricantes de módulos.

Por ahora, la empresa china se centra en el segmento masivo y no aspira al liderazgo en las tecnologías de memoria más avanzadas. Los chips CXMT ya se utilizan en módulos DDR5 de gama baja y media, con velocidades declaradas de hasta 8000 MT/s. El fabricante también ha dominado la producción de memoria para servidores en formato RDIMM.

Al mismo tiempo, la empresa se queda significativamente atrás de los líderes mundiales en segmentos más complejos y modernos como CUDIMM, CQDIMM, MRDIMM y CSODIMM. Los participantes del mercado indicaron que continúan probando los chips CXMT en sus módulos. Inicialmente, estas soluciones estarán dirigidas principalmente al mercado interno chino.

Los socios destacan el enfoque flexible de CXMT en la relación con los clientes como otra ventaja. A diferencia de los grandes proveedores, la empresa china no impone multas estrictas por volúmenes de compra ni restricciones contractuales. Esto convierte a CXMT en un proveedor atractivo para los fabricantes de módulos, especialmente durante la escasez actual.

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Abror Shuhratov
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