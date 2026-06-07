Durov: Los bloqueos han alejado a Rusia de la soberanía digital

Según el fundador de Telegram, Pavel Durov, las restricciones y bloqueos en Internet han alejado a Rusia de su objetivo de «soberanía digital». En sus palabras, especialistas altamente calificados que podrían crear un nuevo sistema operativo para smartphones están dejando el país masivamente debido al entorno poco saludable de Internet. Ixbt.com informa .

En opinión de Durov, sin un sistema operativo independiente, cualquier aplicación «nacional» o «extranjera» seguirá estando abierta a la vigilancia y la censura a través de las tiendas de iOS y Android controladas por EE. UU. y puertas traseras ocultas dentro de los sistemas. Califica los intentos de reemplazar aplicaciones mientras se usan sistemas operativos estadounidenses como «actualizar solo el embalaje sin cambiar la esencia».

Actualmente, en Rusia se están desarrollando sistemas operativos como «Aurora» basado en Sailfish OS y «ROSA Mobile» basado en Linux. Además, la empresa «Rutek» ha presentado el smartphone «R-Phone», y «Kaspersky Lab» está trabajando en la plataforma KasperskyOS for Mobile, protegida contra ataques de hackers.

Recordamos que recientemente se han intensificado las medidas para restringir los servicios VPN y las operaciones de Telegram en Rusia. Anteriormente, Durov había criticado al gobierno ruso por restringir el acceso a la plataforma Telegram con el objetivo de trasladar a los ciudadanos a aplicaciones controladas por el estado.