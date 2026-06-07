2026 demostró que la ciberseguridad ya no es solo un asunto técnico, sino que se ha convertido en el centro de la política global. Las guerras en frentes digitales, los gobiernos que utilizan los datos de los ciudadanos como arma y los botnets que atacan a las instituciones democráticas se han vuelto comunes. Los hackers estatales están apuntando a la infraestructura civil, desde redes eléctricas hasta sistemas de agua, mientras que el ransomware mantiene a grandes empresas como rehenes. Según Techcrunch.com informa .

En EE. UU., la filtración de datos resultante de la reestructuración de las agencias federales por el Department of Government Efficiency (DOGE), liderado por Elon Musk, ha causado seria preocupación. Se informa que durante los cambios en la Administración del Seguro Social, la base de datos más clasificada se cargó en un servidor de terceros sin protección. Esta base de datos podría contener los números de seguro social y la información personal de casi todos los estadounidenses vivos.

Según documentos judiciales, el DOGE podría haber proporcionado estos datos a grupos políticos extranjeros con el pretexto de detectar el fraude electoral. Los representantes del Congreso de EE. UU. lo califican como la mayor filtración de datos en la historia del país. Al mismo tiempo, existe el riesgo de que estos datos se utilicen para atacar injustificadamente a los ciudadanos.

La situación también es grave en Europa: grupos de hackers vinculados a Rusia atacaron los sistemas de energía y suministro de agua de Polonia, Suecia y Noruega. Los ataques a las plantas de tratamiento de agua en Polonia y a las presas en Noruega demostraron cuánto amenaza la guerra digital a la vida real. Tales acciones de guerra híbrida tienen como objetivo inutilizar la infraestructura civil.

En medio de los conflictos en Oriente Medio, los hackers iraníes también han comenzado a atacar la infraestructura crítica de EE. UU., especialmente las utilities privadas de agua. Dado que muchos servicios públicos privados carecen de protección cibernética básica, siguen siendo objetivos fáciles para los grupos de hackers internacionales. La primera mitad de 2026 volvió a demostrar lo vulnerable que es el mundo digital.