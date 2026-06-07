Se espera que los precios de la RAM se dupliquen para finales de 2026

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Se espera que los precios de la RAM se dupliquen para finales de 2026

Los precios de la RAM podrían duplicarse para finales de 2026. Este pronóstico fue anunciado por Chris Xia, gerente regional para Australia y Nueva Zelanda en Lexar. Según él, los descuentos actuales no reflejan la situación real del mercado. Informado por Ixbt.com informe .

El experto señala que los minoristas intentan liquidar el stock antiguo antes de que lleguen nuevos lotes más caros. El fuerte aumento de la demanda de chips de memoria por parte de la industria de la inteligencia artificial (IA) se cita como la principal razón del aumento de precios.

Grandes fabricantes como Samsung, SK hynix y Micron están destinando una gran parte de su capacidad a producir memoria HBM de alta velocidad necesaria para aceleradores de IA y centros de datos. Como resultado, el volumen de memoria destinado al segmento de consumidores ordinarios está disminuyendo.

Chris Xia añade que los cambios en los costos de producción suelen llegar al consumidor final con un retraso de ocho a nueve meses. Actualmente, la dinámica de precios del mercado solo muestra una tendencia al alza. Una vez que se agoten las existencias antiguas, el precio de los nuevos lotes será inevitablemente más alto.

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Abror Shuhratov
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