Empate del Başakşehir con Shomurodov y Fayzullayev en el campo

En la segunda ronda de clasificación de la UEFA Conference League, « Istanbul Başakşehir» recibió al club finlandés Inter Turku en su estadio. El encuentro en Estambul terminó con un marcador de 1-1.

En las filas del club turco jugaron los futbolistas de la selección nacional de Uzbekistán Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev . Ahora, los equipos decidirán el pase a la siguiente ronda el 30 de julio en Finlandia.

Los visitantes abrieron el marcador

El encuentro comenzó con un guion inesperado para el Başakşehir. En el minuto 16, Jeptha marcó para los visitantes, poniendo al Inter Turku por delante.

Aunque el club turco intentó igualar antes del descanso, la primera parte terminó con la ventaja mínima para los visitantes.

El Başakşehir encontró el gol del empate al inicio de la segunda mitad. En el minuto 54, Eren Bayram igualó el marcador con un disparo preciso — 1-1.

En el tiempo restante, ambos equipos tuvieron oportunidades para marcar el gol de la victoria, pero el marcador no volvió a cambiar.

Shomurodov fue titular

Eldor Shomurodov comenzó el encuentro en el once inicial del Başakşehir. El delantero uzbeko estuvo en el campo durante 69 minutos.

Después fue sustituido por da Costa. Shomurodov no pudo registrar goles ni asistencias en este partido.

Para el capitán de la selección de Uzbekistán, este encuentro fue una de las primeras pruebas importantes de la nueva temporada europea.

Fayzullayev entró en la segunda parte

Abbosbek Fayzullayev comenzó el partido en el banquillo. Entró al campo en el minuto 61 en lugar de Brnić.

De esta manera, durante la última media hora, Shomurodov y Fayzullayev jugaron juntos para el Başakşehir.

Tras la entrada de Fayzullayev, los locales intentaron intensificar sus ataques. Sin embargo, los turcos no pudieron romper la defensa rival por segunda vez.

Todo se decidirá en Finlandia

El partido de vuelta entre ambos equipos se llevará a cabo el 30 de julio en Finlandia.

El 1-1 de la ida mantiene las opciones de ambos equipos para avanzar. El Başakşehir puede ganar fuera de casa o forzar la prórroga según el resultado.

Para el club turco, la participación de Shomurodov y Fayzullayev en el partido de vuelta volverá a ser el centro de atención.

Clasificación UEFA Conference League, segunda ronda

« Istanbul Başakşehir » — « Inter Turku » — 1:1

Goles: Jeptha, 16 — 0:1; Eren Bayram, 54 — 1:1.

Alineación del « Istanbul Başakşehir »: Şengezer, Şahiner, Bayram, Ba (Opoku, 61), Karbownik, Güneş, Kemen, Malli, Eldor Shomurodov (da Costa, 69), Brnić (Abbosbek Fayzullayev, 61), Yıldırım (Selke, 69).